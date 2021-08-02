"Газпром" отказался от наращивания транзита газа через Украину

Москва намерена поставлять топливо в ЕС строго в рамках существующих договоров

Предложение по наращиванию объема транзита российского газа в Европу оказалось невостребованным. "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на IV квартал 2021 года и начало 2022 года.

Киев был готов предоставить Москве возможность перекачивать 9,8 млн кубометров в сутки в дополнение к существующему транзитному договору. Однако "Газпром" это предложение не заинтересовало.

Российский газовый экспортер также отказался от увеличения транзита газа по трубопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польши, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные сервиса GSA Platform.

"Газпром" в последнее время постоянно отказывается от бронирования дополнительных мощностей, которые готовы предоставить ему Украина и Польша сверх ранее оговоренного объема поставок. Так, в конце июля российский концерн проигнорировал предложение Киева о дополнительных поставках 63,7 млн кубометров газа в сутки на август 2021 года.

На Украине считают, что таким образом Россия вынуждает Европу поддержать строительство "Северного потока-2". В Москве же указывают, что стабильно выполняют условия договора с Киевом от 2019 г., согласно которому могут перекачивать в ЕС по ГТС Незалежной в текущем году до 109 млн кубов в сутки.

Данный договор рассчитан до 2024 года. После "Газпром" готов пересмотреть условия, если Киев сделает коммерчески выгодное предложение. Сейчас же, как отметил президент РФ Владимир Путин, Москва не собирается содержать украинскую армию за свой счет.