В Польше нашли способ оставить Россию без "Северного потока-2"

В Польше нашли способ оставить Россию без "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer /dpa/ www.globallookpress.com
Варшава готова биться против российского газопровода до последнего

Польша потребовала допустить ее концерн PGNiG к процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". Об этом польская компания сообщила на своем сайте.

В Варшаве не скрывают, что их цель – помешать немецкому регулятору вывести "Северный поток-2" из-под действия Третьего энергопакета ЕС и выдать разрешение Nord Stream 2 AG быть оператором экспортного газопровода. По мнению польской стороны, это не только сделает непрозрачными тарифы, но и негативно повлияет на энергетическую безопасность стран-членов ЕС.

"Нет никаких юридических оснований для выдачи швейцарской дочке "Газпрома" сертификата оператора, а значит, и для запуска газопровода. Заявка Nord Stream 2 AG должна быть отклонена по формальным и существенным причинам. На карту поставлены безопасность поставок и надлежащее функционирование энергетического рынка ЕС",

– подчеркнул председатель правления PGNiG Павел Маевский, пообещав донести все аргументы до Еврокомиссии.

Согласно новым требованиям ЕС, одна компания не может быть и оператором трубопровода, и поставщиком газа. Россия настаивает, что все согласования по "Северному потоку-2" были пройдены до того, как в Европе изменили правила энергетического рынка. Чтобы у ЕК не было формальных оснований для запрета, оператор Nord Stream 2 AG подал заявку на сертификацию в качестве независимого оператора.

Ранее Варшава вмешалась в судебный процесс в немецком Дюссельдорфе, также касающемся судьбы "Северного потока-2". При этом в Польше утверждают, что именно благодаря ее усилиям российский газопровод до сих пор не построен.

Источник: Сайт PGNiG
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость287219
Пожаловаться Ответить
Гость280552
А что же вы все так засцали от активности поляков, а сцыкуны ?
что не дебил то ссыкун и сирун. Вы там по себе не судите о людях.
Гость282073
Пожаловаться Ответить
Гость280552
А что же вы все так засцали от активности поляков, а сцыкуны ?
активный поляк это тебе пассивному подарунок :))
пользуйтесь и радуйтесь
Гость280552
Пожаловаться Ответить
Гость288494
Дрючили бы своих бандерорабов на плантациях, чего неймется. Один hren ни чего не смогут сделать.
А что же вы все так засцали от активности поляков, а сцыкуны ?
Гость_Lundt
Пожаловаться Ответить
Так и слышатся непереводимые идеомы на немецком языке в адрес этой польской тусовки.
Гость288494
Пожаловаться Ответить
Дрючили бы своих бандерорабов на плантациях, чего неймется. Один hren ни чего не смогут сделать.
Гость282073
Пожаловаться Ответить
биться надо до последнего поляка
иначе никак
нет поляка - нет сп-2 для них, вообще ничего нет
1
новости партнеров

FAZ: Критики проекта "Северный поток - 2" занимались лицемерием

Немецкие журналисты считают, что большинство зарубежных политиков "сидели в стеклянном доме"

Брюссель мстит Вильнюсу за ситуацию с мигрантами – эксперт

Власти Прибалтики сами спровоцировали социально-политический кризис, из которого не выйти без потерь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей