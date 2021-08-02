В Польше нашли способ оставить Россию без "Северного потока-2"

Варшава готова биться против российского газопровода до последнего

Польша потребовала допустить ее концерн PGNiG к процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". Об этом польская компания сообщила на своем сайте.

В Варшаве не скрывают, что их цель – помешать немецкому регулятору вывести "Северный поток-2" из-под действия Третьего энергопакета ЕС и выдать разрешение Nord Stream 2 AG быть оператором экспортного газопровода. По мнению польской стороны, это не только сделает непрозрачными тарифы, но и негативно повлияет на энергетическую безопасность стран-членов ЕС.

"Нет никаких юридических оснований для выдачи швейцарской дочке "Газпрома" сертификата оператора, а значит, и для запуска газопровода. Заявка Nord Stream 2 AG должна быть отклонена по формальным и существенным причинам. На карту поставлены безопасность поставок и надлежащее функционирование энергетического рынка ЕС",

– подчеркнул председатель правления PGNiG Павел Маевский, пообещав донести все аргументы до Еврокомиссии.

Согласно новым требованиям ЕС, одна компания не может быть и оператором трубопровода, и поставщиком газа. Россия настаивает, что все согласования по "Северному потоку-2" были пройдены до того, как в Европе изменили правила энергетического рынка. Чтобы у ЕК не было формальных оснований для запрета, оператор Nord Stream 2 AG подал заявку на сертификацию в качестве независимого оператора.

Ранее Варшава вмешалась в судебный процесс в немецком Дюссельдорфе, также касающемся судьбы "Северного потока-2". При этом в Польше утверждают, что именно благодаря ее усилиям российский газопровод до сих пор не построен.