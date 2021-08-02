Рынок отреагировал на нежелание российского монополиста перекачивать дополнительные объемы сырья через Польшу и Украину

После отказа "Газпрома" участвовать в европейских аукционах на дополнительные транзитные мощности на следующие четыре квартала цены на газ на форвардном рынке Старого Света выросли до $525 за одну тысячу кубометров. Об этом сегодня сообщает агентство "ПРАЙМ" со ссылкой на данные торгов.

По информации издания, на 15:00 мск стоимость сентябрьского фьючерса на голубое топливо по индексу TTF, самом ликвидном хабе Европы, достигала максимума за торговую сессию понедельника, 2 августа – $525,4. Отмечается, что на момент открытия торгов цена за одну тыс. кубов составляла $509,5.

В свою очередь, спотовая стоимость сырья пока пребывает ниже этого уровня, но также обновляет многолетние максимумы. С начала прошлой недели цена на споте TTF по контракту "на день вперед" скакнула 26 июля с $433 до почти $490 за одну тыс/куб 2 августа.

Ранее сегодня стало известно, что российский монополист отказался от участия в аукционах на дополнительные твердые мощности по прокачке газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и через украинскую ГТС на IV квартал текущего года и первые три квартала 2022-го.

Судя по всему, "Газпром" не заинтересовало предложение Киева о готовности предоставить нашему концерну возможность перекачивать 9,8 млн куб в сутки в дополнение к действующему транзитному соглашению.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" в целом завершено на 99%. Свою часть работы выполнил трубоукладчик "Академик Черский", сейчас на последнем отрезке магистрали трудится баржа "Фортуна". Участники проекта выражают надежду, что первый газ пойдет по трубопроводу уже в нынешнем году.

