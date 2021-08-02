Решение "Газпрома" по транзиту вызвало резкий скачок цен на газ в Европе

Решение "Газпрома" по транзиту вызвало резкий скачок цен на газ в Европе
Фото: Danil Shamkin/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Рынок отреагировал на нежелание российского монополиста перекачивать дополнительные объемы сырья через Польшу и Украину

После отказа "Газпрома" участвовать в европейских аукционах на дополнительные транзитные мощности на следующие четыре квартала цены на газ на форвардном рынке Старого Света выросли до $525 за одну тысячу кубометров. Об этом сегодня сообщает агентство "ПРАЙМ" со ссылкой на данные торгов.

По информации издания, на 15:00 мск стоимость сентябрьского фьючерса на голубое топливо по индексу TTF, самом ликвидном хабе Европы, достигала максимума за торговую сессию понедельника, 2 августа – $525,4. Отмечается, что на момент открытия торгов цена за одну тыс. кубов составляла $509,5.

В свою очередь, спотовая стоимость сырья пока пребывает ниже этого уровня, но также обновляет многолетние максимумы. С начала прошлой недели цена на споте TTF по контракту "на день вперед" скакнула 26 июля с $433 до почти $490 за одну тыс/куб 2 августа.

Ранее сегодня стало известно, что российский монополист отказался от участия в аукционах на дополнительные твердые мощности по прокачке газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и через украинскую ГТС на IV квартал текущего года и первые три квартала 2022-го.

Судя по всему, "Газпром" не заинтересовало предложение Киева о готовности предоставить нашему концерну возможность перекачивать 9,8 млн куб в сутки в дополнение к действующему транзитному соглашению.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" в целом завершено на 99%. Свою часть работы выполнил трубоукладчик "Академик Черский", сейчас на последнем отрезке магистрали трудится баржа "Фортуна". Участники проекта выражают надежду, что первый газ пойдет по трубопроводу уже в нынешнем году.

Источник: ПРАЙМ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

"Газпром" отказался от наращивания транзита газа через Украину

Москва намерена поставлять топливо в ЕС строго в рамках существующих договоров

Брюссель мстит Вильнюсу за ситуацию с мигрантами – эксперт

Власти Прибалтики сами спровоцировали социально-политический кризис, из которого не выйти без потерь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей