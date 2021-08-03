Украина пала в глазах США и провалилась с "Северным потоком - 2" - экс-глава "Нафтогаза"

Украина пала в глазах США и провалилась с "Северным потоком - 2" - экс-глава "Нафтогаза"
Фото: Jens Büttner/ ZB/ www.globallookpress.com
Незалежную уже нельзя считать особым партнером Штатов, уверен предприниматель

Украина утратила статус "любимца" Соединенных Штатов, из-за чего "Северный поток – 2" не был сорван, считает экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По словам бывшего топ-менеджера, США не имеют никаких обязательств в отношении Незалежной, однако по своей воле оказывали ей активную помощь после Майдана – в то время, полагает он, Украина была "любимцем Байдена", занимавшего тогда должность вице-президента.

Тем не менее, позднее Киев лишился своего особого статуса в Белом доме, утратив значение для всей американской администрации. При этом бывший глава "Нафтогаза" уверен, что такая поддержка была вызвана "кровью украинцев", подписавшихся под евроинтеграцией, а также некими успехами в достижении важных реформ.

"Мы были историей победы "вопреки всему". Все политики хотят ассоциироваться с победами. Американские – не исключение", – пишет Коболев в своей статье для "Украинской правды" (заблокирована в РФ).

Однако за несколько лет политический вектор Незалежной сменил направление, и теперь страна движется "назад". Офис президента решил сделать ставку на одну из сторон на выборах в США, совершив, считает предприниматель, большую ошибку. С этим Коболев связывает победу "агентов российского влияния", пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Для того, чтобы все последствия запуска "Северного потока – 2" не сыграли большой роли, украинской стороне надлежит восстановить утраченный статус, несмотря на то, что сейчас Незалежная представляет для Запада проблему и угрозу. Киеву необходимы "яркие и быстрые победы", чтобы выстроить со Штатами прежнее привилегированное партнерство.

Сам Коболев ранее заявлял, что узнал о своем увольнении с позиции главы "Нафтогаза" из социальных сетей.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость288994
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КобЕлЁв, нужно было еще больше *исков* к России и Газпрому предъявлять - гдядишь, уже сейчас бы транзит прекратили! Мозгами пользоваться не пробовали? Готовьте очередную пакость и ждите ответки!
Гость Влад.
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Если бы Киев действительно дорожил своим статусом страны- транзитёра, а не просто снимал бабло, ничего не вкладывая, не проводил явно нацистскую политику, то никому и в голову бы не пришло бы строить все эти ,,потоки". Да и тот же газ покупали бы по прежним ценам. Вам предлагали консорциум с Россией и Германией. Отказались. Как же, потеря откатов и невозможность воровать! А сейчас консорциум с вами никому и на хрен не нужен! И вся ваша ГТС скоро просто развалится! Ще не вмерла?! Та зачекай трiшечкI !!!
Гость288486
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Ляxu своих "не бросают"
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