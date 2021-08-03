Незалежную уже нельзя считать особым партнером Штатов, уверен предприниматель

Украина утратила статус "любимца" Соединенных Штатов, из-за чего "Северный поток – 2" не был сорван, считает экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По словам бывшего топ-менеджера, США не имеют никаких обязательств в отношении Незалежной, однако по своей воле оказывали ей активную помощь после Майдана – в то время, полагает он, Украина была "любимцем Байдена", занимавшего тогда должность вице-президента.

Тем не менее, позднее Киев лишился своего особого статуса в Белом доме, утратив значение для всей американской администрации. При этом бывший глава "Нафтогаза" уверен, что такая поддержка была вызвана "кровью украинцев", подписавшихся под евроинтеграцией, а также некими успехами в достижении важных реформ.

"Мы были историей победы "вопреки всему". Все политики хотят ассоциироваться с победами. Американские – не исключение", – пишет Коболев в своей статье для "Украинской правды" (заблокирована в РФ).



Однако за несколько лет политический вектор Незалежной сменил направление, и теперь страна движется "назад". Офис президента решил сделать ставку на одну из сторон на выборах в США, совершив, считает предприниматель, большую ошибку. С этим Коболев связывает победу "агентов российского влияния", пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Для того, чтобы все последствия запуска "Северного потока – 2" не сыграли большой роли, украинской стороне надлежит восстановить утраченный статус, несмотря на то, что сейчас Незалежная представляет для Запада проблему и угрозу. Киеву необходимы "яркие и быстрые победы", чтобы выстроить со Штатами прежнее привилегированное партнерство.

Сам Коболев ранее заявлял, что узнал о своем увольнении с позиции главы "Нафтогаза" из социальных сетей.