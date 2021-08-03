Варшава рассчитывает начать эксплуатацию новой газовой магистрали в октябре 2022 года

"Балтийский газопровод", предназначенный для подачи газа из Норвегии в Польшу, преодолел участок пересечения с "Северными потоками". Об этом свидетельствуют данные навигационных порталов, где отслеживается путь трубоукладчика Castоrone.

По данным Мarinetraffic.com, судно, строящее польский трубопровод, к вечеру 2 августа закончило укладку труб поверх двух нитей газопровода "Северный поток-2", передает EADaily. Еще ранее оно пересекло первый "Северный поток". Таким образом строители преодолели самый сложный участок проекта Baltic Pipe.

Ранее оператор российского газопровода Nord Stream 2 AG подтвердил, что все инфраструктурные пересечения магистральных трубопроводов в Балтийском море были согласованы.

Теперь строителям "Балтийского газопровода" осталось проложить порядка 70 км труб по дну моря. Кроме того, необходимо провести работы на берегу. Варшава ожидает, что осенью 2022 г. трубопровод будет введен в эксплуатацию. Его мощность – 10 млрд кубометров. Согласно предварительному бронированию, 80% должны отходить Польше. Однако Норвегия не сможет заполнять трубу и на 25%. Так что вопрос с газоснабжением Польши остается открытым, учитывая, что она отказалась продлевать контракт на поставку газа с "Газпромом".

Ранее Россия отказалась от дополнительных поставок газа в Европу через территорию Украины и Польши.