"Газпром" приостановил закачку газа в европейские хранилища

Процесс начался еще в субботу

Сумма операций по закачке и отбору мощностей хранения газа на северо-западе Европы, как указывается в данных портала Gas Infrastructure Europe, по данным на 2 августа немного ушли в минус из-за действий "Газпрома". Российская газовая компания приостановила закачку газа в европейские хранилища, сообщает "Интерфакс".

Процесс начался еще в прошлую субботу и завершился только в конце понедельника. Газ не поступает в хранилище Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Закачка продолжается в немецкие подземные хранилища Катарина и Йемгум.

Помимо прочего, уменьшился объем поступаемого в Европу газа через Белоруссию и Польшу в ФРГ газопроводом "Ямал-Европа". По данным до прошлой пятницы через него пропускали около 84 млн кубометров, но ко вторнику прокачка упала ниже 50 млн кубометров топлива.

Ранее "Гапром" отказался покупать дополнительные мощности для транзита газа. Европейский газовый рынок моментально отреагировал на решение российской компании скачком цен на кубометр топлива.