Забыть о высоких зарплатах: Дерипаска предрек кризис российской экономике

Забыть о высоких зарплатах: Дерипаска предрек кризис российской экономике
Олег Дерипаска. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Все надежды граждан и властей тщетны, считает предприниматель

Действия Центробанка на российском финансовом рынке, вопреки надеждам многих граждан, не остановят мировые инфляционные процессы. Ставки по кредитам для бизнеса устремились к отметке в 9%, что является тревожным сигналом о возврате отечественной экономики к стагнации последних пяти лет, считает российский миллиардер, экс-глава "Русала" Олег Дерипаска.

Таким образом, уверен олигарх, гражданам можно попрощаться с надеждами на повышение доходов. О модернизации отечественной промышленности также можно забыть.

"В общем, все, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить", – считает предприниматель.

В таком состоянии, продолжил Дерипаска, отечественные предприятия вряд ли смогут заниматься производством новых товаров и обеспечением экспортных контрактов. Проблемы создает дороговизна рабочего капитала и длительные операции на экспорте-импорте. Стоит помнить и о необходимости обеспечивать финансирование длительного инвестиционного цикла в подготовке к производству.

"Плюс еще и укрепление рубля, которое увеличивает расходы", – добавил олигарх.

Ранее Дерипаска раскритиковал Росстат, заявив о том, что свыше половины населения Российской Федерации находятся за чертой прожиточного минимума. Весной служба обнародовала статистику, где сообщалось о 17,8 млн бедных россиян. Миллиардер выразил уверенность, что информация не соответствует действительности, а Росстат "жонглирует цифрами" и занимается манипуляцией в статистике.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость285446
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Гость284299
Видимо прищемили его чем то, стал за бедных в грудь себя бить...
да он давно
Гость284299
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Видимо прищемили его чем то, стал за бедных в грудь себя бить...
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