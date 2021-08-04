Аналитик оценил манипуляции западных СМИ вокруг "Северного потока - 2"

Аналитик оценил манипуляции западных СМИ вокруг "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com
Противники проекта пытаются добиться срыва строительства

Западные публикации, посвященные строительству "Северного потока – 2" и содержащие тезисы об "угрозах" и "наказаниях" Украины со стороны РФ – не более чем штампы, принятые дискурсом европейских государств-противников газовой магистрали. Такую оценку дал замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

Ранее National Interest заявил, что после ввода магистрали в эксплуатацию Россия получит возможность "наказать" Украину путем ограничения транзита по ГТС.

Фролов же полагает, что подобные материалы связаны, во-первых, с актуальностью и обсуждаемостью самой темы, и, во-вторых, с заданным на Западе информационным тоном по теме российского газопровода. 

Эксперт напомнил, что в условиях рыночной экономики конкуренция является для всех участников неизбежным условием на пути к получению прибыли – в том числе и для противников "Северного потока – 2". Но если такие направления как украинский или польский транзит не представляют выгоды для поставщика энергоресурсов, то и винить здесь некого.

Спикер также указал на то, что протяженность украинского маршрута довольно высока и не особо экологична из-за устаревшего и неэффективного оборудования, пишет RT.

Фролов также раскритиковал предположение автора публикации о том, что ЕС "сильно зависим" от российского газа. Российская сторона, отметил эксперт, готова осуществить ровно сколько поставок, сколько Европа сама готова приобрести. Очередной газопровод – еще один элемент для укрепления надежности поставок, объем не меняется.

"Этот тезис (о "зависимости" Европы. — прим. ред.) является не только неверным по сути, он является еще и крайне инфантильным... С другой стороны, это позволяет объяснить ряд происходящих событий и телодвижений западных политиков", – заключил специалист.

Ранее экс-глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев уже не является "любимцем" Соединенных Штатов, из-за чего строительство газопровода находится в завершающей стадии.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость281945
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Тут надо понимать, г-н Коболев, что бы проститутка стала любимой, только в фильмах бывает, "Красотка" к примеру, а в жизни увы... проститутки только для снятия физиологической потребности той части населения, которая не может себе позволить другие отношения.... Так что г-н Коболев может только сокрушаться по поводу, как его отъимели... Но я бы еще добавил, что проститутки продоставляют услуги за деньги, а тут за просто так, за обещание хорошей жизни, а это уже другая категория...
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