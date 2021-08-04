Чубайс предрек проблемы России из-за мировой революции в энергетике

Перед РФ встают как новые угрозы, так и новые возможности

Мир вступает в эпоху новой технологической революции, которая будет сопоставима по своему масштабу с промышленной революцией XVIII—XIX веков, но пройдет гораздо активнее. И только от России зависит, станут ли перемены роковыми для ее экономики или дадут толчок к развитию. Об этом предупредил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

По его мнению, к 2030 г. в мире сформируется новая мировая группа лидеров за счет перехода на новые энергетические технологии. Поскольку ключевую роль для экономики РФ играет ее топливно-энергетический комплекс, удар может быть очень сильным. В то же время наша страна обладает уникальным природным и технологическим потенциалом и географическим положением, которые открывают перед ней особые возможности на фоне грядущей революции, считает Чубайс.

Экс-глава РАО "ЕЭС" и Роснано предложил провести конфиденциальный семинар, на котором заинтересованные стороны могут высказать свои идеи по данной проблеме, передает РБК.

Ранее Чубайс предупредил, что Россия может проиграть Украине конкурентную борьбу за рынок водорода.

Вопрос о необходимости перемен в структуре производства и потребления энергии поднял недавно и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценке, уже через 10 лет Россия растеряет покупателей нефти, которые предпочтут другие виды топлива, в итоге наш бюджет понесет значительные убытки.