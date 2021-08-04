Раскрыта причина отказа "Газпрома" закачивать газ в хранилища Европы

Раскрыта причина отказа "Газпрома" закачивать газ в хранилища Европы
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сильная жара в Азии заставила СПГ уйти с европейского рынка и повлиять на ценовую политику

Решение "Газпрома" приостановить закачку газа в подземные хранилища Европы может быть связано с очень высокими ценами на голубое топливо. К такому выводу пришел эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии для издания "Взгляд".

"Такая остановка прокачки вряд ли носит долгосрочный характер. Вероятно, это всего лишь небольшая пауза, связанная в том числе с очень высокими ценами на газ", – полагает специалист.

По его информации, сейчас даже европейские компании не заполняют свои подземные хранилища сырьем, поэтому в шагах российского монополиста нет ничего удивительного.

"Это вызвано во многом страхом убытков. Европейцы опасаются, что купив газ по $500 за одну тысячу кубометров, закачают его в ПХГ, а потом из-за сокращения потребления энергии цена резко снизится, и они потеряют деньги", – пояснил эксперт.

При этом Юшков предположил, что такого исхода ситуации "Газпром" опасается меньше, чем компании Старого Света. Дело в том, что отечественному концерну нет сейчас смысла закачивать в европейские ПХГ газ, если в будущем придется еще и платить за его хранение.

Резкий скачок цен на голубое топливо эксперт объяснил уходом СПГ на рынки Азии, где из-за сильной жары происходит огромная трата энергии на кондиционирование. Сейчас там стоимость за одну тысячу кубометров сырья взлетела до 500-520 долларов. Поэтому все участники рынка ждут, когда спадет жара в азиатском регионе и сократится спрос на голубое топливо, сжиженный газ вернется на европейски континент, соответственно, и упадет цена на сырье. Вероятно, это случится в сентябре, считает Юшков.

Ранее стало известно, что "Газпром" приостановил закачку газа в ПХГ Европы. Топливо не поступает в хранилище Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, при этом начался отбор из хранилища Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

Кроме того, сократились поставки сырья по газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ГостьОлег
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Гость283392
"По расчетам Грефа к 2050 году экспорт углеводородов может потерять до 4 трлн. долларов." Это тот Греф, который Сбер? Знатный углеводородец! Почти потомственный!
Он делает расчеты для правительства РФ. Ты, конечно, умнее. Только поставили его, а не тебя. На вершине власти супербогатые все, не только Греф. Чего не отнимешь-он очень умный.
Гость283392
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ГостьОлег
Евгений, серьезно по экспорту пишет и говорит РБК: в правительстве РФ созданы рабочие группы по адаптации к глобальному энергопереходу-снижению спроса на углеводороды. Куратор-1й вице-премьер Белов. В 2020 году доля нефти, нефтепродуктов и газа в экспорте снизилась с 56% до 45%, с 238,5 млрд. долларов до 150,3 млрд. У ЕС и Китая утверждены планы по снижению выбросов. По расчетам Грефа к 2050 году экспорт углеводородов может потерять до 4 трлн. долларов. Хранилища уже заполнены. Несерьезный ты.
"По расчетам Грефа к 2050 году экспорт углеводородов может потерять до 4 трлн. долларов." Это тот Греф, который Сбер? Знатный углеводородец! Почти потомственный!
ГостьОлег
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Евгений, серьезно по экспорту пишет и говорит РБК: в правительстве РФ созданы рабочие группы по адаптации к глобальному энергопереходу-снижению спроса на углеводороды. Куратор-1й вице-премьер Белов. В 2020 году доля нефти, нефтепродуктов и газа в экспорте снизилась с 56% до 45%, с 238,5 млрд. долларов до 150,3 млрд. У ЕС и Китая утверждены планы по снижению выбросов. По расчетам Грефа к 2050 году экспорт углеводородов может потерять до 4 трлн. долларов. Хранилища уже заполнены. Несерьезный ты.
Гость290484
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Мощно nepдeть начнете? Ядреный пук! Это вы можете, вы уже держава е6учих ядреных cepyнoв.
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