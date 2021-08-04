Сильная жара в Азии заставила СПГ уйти с европейского рынка и повлиять на ценовую политику

Решение "Газпрома" приостановить закачку газа в подземные хранилища Европы может быть связано с очень высокими ценами на голубое топливо. К такому выводу пришел эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии для издания "Взгляд".

"Такая остановка прокачки вряд ли носит долгосрочный характер. Вероятно, это всего лишь небольшая пауза, связанная в том числе с очень высокими ценами на газ", – полагает специалист.

По его информации, сейчас даже европейские компании не заполняют свои подземные хранилища сырьем, поэтому в шагах российского монополиста нет ничего удивительного.

"Это вызвано во многом страхом убытков. Европейцы опасаются, что купив газ по $500 за одну тысячу кубометров, закачают его в ПХГ, а потом из-за сокращения потребления энергии цена резко снизится, и они потеряют деньги", – пояснил эксперт.

При этом Юшков предположил, что такого исхода ситуации "Газпром" опасается меньше, чем компании Старого Света. Дело в том, что отечественному концерну нет сейчас смысла закачивать в европейские ПХГ газ, если в будущем придется еще и платить за его хранение.

Резкий скачок цен на голубое топливо эксперт объяснил уходом СПГ на рынки Азии, где из-за сильной жары происходит огромная трата энергии на кондиционирование. Сейчас там стоимость за одну тысячу кубометров сырья взлетела до 500-520 долларов. Поэтому все участники рынка ждут, когда спадет жара в азиатском регионе и сократится спрос на голубое топливо, сжиженный газ вернется на европейски континент, соответственно, и упадет цена на сырье. Вероятно, это случится в сентябре, считает Юшков.

Ранее стало известно, что "Газпром" приостановил закачку газа в ПХГ Европы. Топливо не поступает в хранилище Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, при этом начался отбор из хранилища Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

Кроме того, сократились поставки сырья по газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию.

