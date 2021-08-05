Происходящему в стране необходимо положить конец, заявил парламентарий

Повышение тарифов на газ и электричество на Украине окажутся для населения настоящей катастрофой. Действующая администрация устроила в стране "беспредел", с которым необходимо покончить, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко.

Под ударом, полагает депутат, окажется не только население, но и бизнес. В условиях крупнейших долгов населения на ЖКУ позиция властей абсурдна, однако Киев этим фактом нисколько не смущен.

Бойко отметил, что суммарный долг граждан Украины за жилищно-коммунальные услуги остановился на отметке в 70 миллиардов гривен. Получение субсидий не представляется возможным, ежегодное подорожание услуг ЖКУ отбрасывает людей в нищету. Местные эксперты утверждают, что в предстоящий осенний сезон коммуналка подорожает на 30-40%.

По словам Бойко, в стране необходимо ввести мораторий на повышение тарифов и цену на газ, себестоимость которого на Украине колеблется на отметке в 3 тыс. гривен за 1000 кубометров.

"Однако у "слуг народа", видимо, другие цели и задачи. Зе-команда живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день", – высказался парламентарий.

По словам Бойко, украинцам в срочном порядке необходимы перевыборы.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что украинская сторона не собирается принимать предложение "Газпрома". Таким образом топ-менеджер отреагировал на слова Алексея Миллера о том, что РФ может обеспечить соседей транзитом в случае согласия Киева на допзакупки российского газа.