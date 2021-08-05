На стоимость российской валюты повлияли несколько факторов

В ближайшее время у российского рубля есть большие шансы на укрепление курса к доллару и евро. К тому выводу пришел экономист из РУДН Владимир Григорьев.

По оценке эксперта, уже на будущей неделе деревянный сумеет заметно укрепиться: до 72 к американской валюте. При этом накануне рубль поднимался до уровней 72,87 и 86,55 к доллару и к евро, соответственно, пишет "Свободная пресса".

И, как предполагает собеседник издания, положительная тенденция сохранится. Тем более, что для этого есть целый ряд условий. Так, продолжают расти западные фондовые индексы, а высокие темпы вакцинации в странах Европейского союза вселяют уверенность, что в ближайшее время наконец будет найдет выход из мирового кризиса.

"Это позитивно скажется и на рубле",

– заключил Григорьев.

Не стоит забывать и о переменах внутри России. Повышение ключевой ставки ЦБ тоже оказало свое влияние на укрепление деревянного.

Расслабляться, конечно, пока рано, потому что все-таки есть факторы, которые могут негативно повлиять на укрепление национальной валюты. Речь идет о "непредвиденных обстоятельствах", а в особенности тех, которые носят политический характер.

Но в случае, если никаких глобальных изменений не произойдет, тогда уже на следущей неделе рубль укрепится до 72 за доллар и 86 за евро.

Ранее эксперты рассказывали, каким будет курс рубля к концу лета.