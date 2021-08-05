Строительство газопровода близится к завершению

Министр энергетики федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель с рабочим визитом побывал немецком порту Мукран, который, к слову, является логистической базой для сразу нескольких газопроводов. В частности, и для "Северного потока – 2".

На опубликованных в социальных сетях снимках заметно, насколько сократилось количество труб, используемых для строительства газопровода. Еще год назад порт был заполнен ими, включая зоны за складскими помещениями. Но теперь до окончания строительства осталось совсем немного времени, поэтому трубы занимают только небольшую часть причала.

К слову, в пост глава ведомства прибыл, чтобы оценить, как продвигаются дноуглубительные работы, благодаря которым Мукран смог принимать корабли с осадкой до 11,5 метра. Напомним, что через этот порт проходят множество транспортных маршрутов, в том числе суда идут из Китая через Россию в Германию.

Напомним, что в конце прошлого месяца "Академик Черский" завершил работу по строительству второй нитки "Северного потока – 2". При этом эксперты ожидают, что работы по укладке труб в Балтийском море продлятся до середины августа. Окончание строительства запланировано на конец лета.

Ранее эксперт оценил манипуляции западных СМИ вокруг "Северного потока – 2", назвав все громкие статьи о "наказаниях" Киева со стороны Москвы простыми штампами, которые часто используют противники газопровода.