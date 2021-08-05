Поставки топлива по "Северному потоку" при этом сохраняются на прежнем уровне

К сегодняшнему вечеру поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" снизились более, чем в два раза. Причиной стала авария на заводе "Газпрома" в Уренгое, который занимается подготовкой конденсата к транспортировке.

Изначально прокачка голубого топлива составляла порядка 2,1 млн кубометров ежечасно, но в период с 6 вечера по московскому времени упала до показателей, которые едва превышали 1 млн кубометров в час. Позже показатели удалось стабилизировать на этом уровне.

В самом "Газпроме" пока никак не комментировали происходящее. Также не было официальных заявлений на сайте сообщений об экстренных событиях на энергетическом рынке, как это должно быть согласно регламенту РЕМИТ.

Любопытно, что при этом поставки газа по "Северному потоку – 2" сохранились на привычном уровне.

Напомним, что еще за несколько дней до этого "Газпром" приостановил закачку газа в европейские хранилища. В это же время был сокращен объем транзита топлива через Белоруссию и Польшу в Германию тем самым газопроводом "Ямал-Европа". Прокачка также упала почти в 2 раза.

Эксперты предположили, что приостановка может быть связана с высокими ценами на газ и вряд ли будет носить долгосрочный характер. Резкому взлету цен, к слову, тоже нашлось объяснение. Дело в том, что СПГ активно стали закупать страны Азии, где из-за аномальной жары увеличились траты на кондиционирование.

Некоторые, в свою очередь, полагают, что решение "Газпрома" о сокращении объемов транзита газа может быть связано с предстоящим запуском "Северного потока-2".