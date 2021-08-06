Цены растут на фоне отказа "Газпрома" увеличивать поставки

Стоимость газа в Европе обновила максимум. По данным на 11:30 мск в пятницу, 6 августа, цена тысячи кубометров с поставкой в сентябре составляла 546,3 доллара. Это на 4 доллара больше, чем на открытии торгов.

По мнению специалистов, нынешний скачок цен вызван объективными причинами: в ночь на 5 августа на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком АО возник пожар. Из-за этого подача газа по трубопроводу "Ямал – Европа" снизилась вдвое, передает РИА "Новости". К настоящему моменту возгорание ликвидировано и объемы прокачки восстанавливаются, но нервная реакция рынка пока отражается на ценах.

Впрочем, газ в Европе дорожает далеко не первый день. Если в прошлом году на фоне эпидемии коронавируса за 1000 кубов давали в среднем 100 долларов, то сейчас ценник в Германии поднялся до 350-400 долларов, а на хабах в Голландии и Великобритании доходит и до 500, приводит BFM данные аналитика Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова.

При этом на Западе пытаются свалить подорожание на недобросовестную политику "Газпрома". Дескать, российский монополист специально сдерживает поставки. Однако данные компании свидетельствуют, что она, напротив, увеличила объемы продаж в 2021 году, в частности, направила в ФРГ в полтора раза больше газа, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время "Газпром", действительно, отказывается покупать у Украины и Польши дополнительные мощности по транспортировке газа в ЕС сверх оговоренных соглашениями объемов. Причина в высоких тарифах на доптранзит. Ситуацию должен исправить новый газопровод "Северный поток-2", с помощью которого РФ сможет поставлять напрямую в Германию до 55 млрд газа. Он должен быть достроен в ближайшее время. Однако вопрос о его эксплуатации еще решается в суде.