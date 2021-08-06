Костин назвал условия вывода России из SWIFT

Костин назвал условия вывода России из SWIFT
Андрей Костин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жесткие финансовые меры против Москвы не отвечают интересам Запада

Отключение России от международной платежной системы SWIFT возможно, только если лидеры Евросоюза решат пойти на крайне жесткие меры в отношении Москвы. На это указал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, такое развитие ситуации выглядит маловероятным.

По мнению Костина, подобных планов нет даже у Вашингтона, хотя там и ищут разные способы насолить Москве.

"Они предпочли бы отрезать нас от долларовой системы и ввести вторичные санкции против европейских банков, чтобы помешать им работать с нами",

– высказался глава ВТБ в интервью изданию Handelsblatt. Однако он пояснил, что введение дополнительных санкций против российских эмитентов контрпродуктивно и не решит политических разногласий между РФ и США. Скорее всего, это понимают и на Западе. По крайней мере, наложенные ранее США ограничения на ценные бумаги РФ не стали роковыми для российско-американского сотрудничества финансовой сфере.

"У американских инвесторов остается открытым доступ к вторичному рынку",

– напомнил Костин. Он отметил, что в целом роль международных банков для российского суверенного долга довольно незначительна. 

Разговоры о возможном отключении России от SWIFT возникли весной этого года после истерики Украины о том, что РФ готовится к вторжению. Европарламентарии поспешили принять резолюцию, в которой назвали европейскую финансовую систему инструментом давления на Москву. Российский регулятор счел угрозу незначительной, а экономисты объяснили, что подобная мера обрушит не только российский рынок, но и мировой.

Источник: Handelsblatt
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

NI назвал сделку Германии и США по "Северному потоку - 2" неприличной и стыдной

Украина окажется единственной страной под угрозой из-за газопровода, уверен эксперт

В Варшаве заявили о мести Минска за Тимановскую

Только за последние сутки в Польшу через белорусскую границу проникли 133 беженца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей