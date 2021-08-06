Жесткие финансовые меры против Москвы не отвечают интересам Запада

Отключение России от международной платежной системы SWIFT возможно, только если лидеры Евросоюза решат пойти на крайне жесткие меры в отношении Москвы. На это указал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, такое развитие ситуации выглядит маловероятным.

По мнению Костина, подобных планов нет даже у Вашингтона, хотя там и ищут разные способы насолить Москве.

"Они предпочли бы отрезать нас от долларовой системы и ввести вторичные санкции против европейских банков, чтобы помешать им работать с нами",

– высказался глава ВТБ в интервью изданию Handelsblatt. Однако он пояснил, что введение дополнительных санкций против российских эмитентов контрпродуктивно и не решит политических разногласий между РФ и США. Скорее всего, это понимают и на Западе. По крайней мере, наложенные ранее США ограничения на ценные бумаги РФ не стали роковыми для российско-американского сотрудничества финансовой сфере.

"У американских инвесторов остается открытым доступ к вторичному рынку",

– напомнил Костин. Он отметил, что в целом роль международных банков для российского суверенного долга довольно незначительна.

Разговоры о возможном отключении России от SWIFT возникли весной этого года после истерики Украины о том, что РФ готовится к вторжению. Европарламентарии поспешили принять резолюцию, в которой назвали европейскую финансовую систему инструментом давления на Москву. Российский регулятор счел угрозу незначительной, а экономисты объяснили, что подобная мера обрушит не только российский рынок, но и мировой.