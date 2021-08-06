В Незалежной ожидают реакции антимонопольного органа Старого Света

Нынешний газовый кризис в Европе создал российский концерн "Газпром". С таким обвинением выступил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

По его мнению, именно действия нашего монополиста привели к дефициту топлива на европейском континенте, сообщает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

То, как ведет себя Москва, нужно будет принять во внимание, когда начнется сертификация нового балтийского газопровода "Северный поток-2", подчеркнул Макогон. С его точки зрения, в нынешнюю ситуацию уже должен был бы вмешаться антимонопольный орган Европы, пишет "Лента.ру".

Напомним, ранее в пятницу, 6 августа, стало известно, что стоимость газа в Старом Свете обновила исторический максимум – сегодняшним утром цена тысячи кубометров с поставкой в сентябре составляла $546,3.

Эксперты находят этому вполне объективную причину: в ночь на 5 августа на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата в Ямало-Ненецком АО возник пожар. Предприятие расположено в 23 километрах от Нового Уренгоя. Из-за этого ЧП подача газа по трубопроводу "Ямал – Европа" снизилась вдвое.

Впрочем, "Газпром" еще на прошлой неделе сократил перекачку топлива в европейские подземные хранилища через эту же магистраль и ГТСУ.

