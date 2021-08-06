Киев обвинил Москву в создании газового кризиса в Европе

Киев обвинил Москву в создании газового кризиса в Европе
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/ www.globallookpress.com
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В Незалежной ожидают реакции антимонопольного органа Старого Света

Нынешний газовый кризис в Европе создал российский концерн "Газпром". С таким обвинением выступил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

По его мнению, именно действия нашего монополиста привели к дефициту топлива на европейском континенте, сообщает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

То, как ведет себя Москва, нужно будет принять во внимание, когда начнется сертификация нового балтийского газопровода "Северный поток-2", подчеркнул Макогон. С его точки зрения, в нынешнюю ситуацию уже должен был бы вмешаться антимонопольный орган Европы, пишет "Лента.ру".

Напомним, ранее в пятницу, 6 августа, стало известно, что стоимость газа в Старом Свете обновила исторический максимум – сегодняшним утром цена тысячи кубометров с поставкой в сентябре составляла $546,3.

Эксперты находят этому вполне объективную причину: в ночь на 5 августа на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата в Ямало-Ненецком АО возник пожар. Предприятие расположено в 23 километрах от Нового Уренгоя. Из-за этого ЧП подача газа по трубопроводу "Ямал – Европа" снизилась вдвое.

Впрочем, "Газпром" еще на прошлой неделе сократил перекачку топлива в европейские подземные хранилища через эту же магистраль и ГТСУ.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость292103
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А в чём проблема? Согласно пресловутому Энергопакету, Газпром - ВСЕГО ЛИШЬ один из МНОГИХ поставщиков газа!
Что хотели - то и получили. Жрите!
Гость287876
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Настоящий ОДЕССИТ
А хохлоебы здесь при каких делах...Газ они не покупают, но гавкают всегда и не по делу. Когда же они успокоятся, хотя только на кладбище.
Ну как же?!
У хохлобыдла не за горами осенне-зимний сезон "хто не мерзни, той москаль", а в глубине каждой продажной усраинской душонки теплится огонёк надежды на халяву от транзита газа. Вот у них и почалася аццкая словесная диарея...
Гость288486
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Европе можно сократить Министров ин. дел, дипломатов. Журналистов, издания и тд. Горлопаны нележалой их заменит с успехом.
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть, жадоба
Стукачество, подхалимаж укропа
Халява и душа холопа
Настоящий ОДЕССИТ
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А хохлоебы здесь при каких делах...Газ они не покупают, но гавкают всегда и не по делу. Когда же они успокоятся, хотя только на кладбище.
Гость291352
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Какой кризис? Европа с газом, контракты все выполняются, о чем речь? Ах о незалежной, пролетает она над газом как фанера над Парижем ручонки загребущие тянет а все мимо. Привыкайте свидомные халява кончилась, теперь вы гордо сами будете добывать из дуп свой аз ну или пользоваться по реверсу за дорого, довыпендривались.
Гость287876
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Гость287110
Газпрому нужна валюта. так что хорошего мало.
закредитован то он не в вашем долбаном сбербанке.
Не волнуйся, кастрюля, хорошие бабки за газ сейчас платит Азия.
А в гейропе ситуация с газом стабилизируется только ПОСЛЕ запуска Северного потока-2!!!!
Интрига....
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Строительство СП-2 идёт своим чередом . Есть шанс успеть с поздравлением аккурат ко дню Независимости Незалежной . Россия начинает свою игру,чтобы заполнить к зиме хранилища газом, тянуть с сертификацией и запуском «СП-2» у европейцев просто не получится. Сертификация! Это уже в интересах Европы в первую очередь. И про ограничения по OPALу вспомнить всë равно придëтся и отменить глупое решение суда в поддержку Польши.
Как то так....
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Санкции против России с таким восторгом вводились в Европе. Но Европа забыла слова Бисмарка, что Россия всегда возвращается за своими денгами. Австралия, уже вспомнила. Штатам приготовиться!
Гость291919
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Гость287110 бандер тебя чё то много, дрищешь лишнего, пошел на huy c ресурса.
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