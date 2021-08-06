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Нынешний газовый кризис в Европе создал российский концерн "Газпром". С таким обвинением выступил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
По его мнению, именно действия нашего монополиста привели к дефициту топлива на европейском континенте, сообщает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинской компании.
То, как ведет себя Москва, нужно будет принять во внимание, когда начнется сертификация нового балтийского газопровода "Северный поток-2", подчеркнул Макогон. С его точки зрения, в нынешнюю ситуацию уже должен был бы вмешаться антимонопольный орган Европы, пишет "Лента.ру".
Напомним, ранее в пятницу, 6 августа, стало известно, что стоимость газа в Старом Свете обновила исторический максимум – сегодняшним утром цена тысячи кубометров с поставкой в сентябре составляла $546,3.
Эксперты находят этому вполне объективную причину: в ночь на 5 августа на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата в Ямало-Ненецком АО возник пожар. Предприятие расположено в 23 километрах от Нового Уренгоя. Из-за этого ЧП подача газа по трубопроводу "Ямал – Европа" снизилась вдвое.
Впрочем, "Газпром" еще на прошлой неделе сократил перекачку топлива в европейские подземные хранилища через эту же магистраль и ГТСУ.
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Что хотели - то и получили. Жрите!
У хохлобыдла не за горами осенне-зимний сезон "хто не мерзни, той москаль", а в глубине каждой продажной усраинской душонки теплится огонёк надежды на халяву от транзита газа. Вот у них и почалася аццкая словесная диарея...
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть, жадоба
Стукачество, подхалимаж укропа
Халява и душа холопа
А в гейропе ситуация с газом стабилизируется только ПОСЛЕ запуска Северного потока-2!!!!