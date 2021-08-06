Проект могут не успеть завершить к концу августа

Строительство "Северного потока – 2" неожиданно стало вестись не столь активно, как это было в прошедшие пару месяцев. Вероятно, проект не удастся завершить до конца августа. Об этом сегодня пишет EADaily.

Издание обратило внимание на то, что за последние недели резко сбавила ход укладки труб баржа "Фортуна". В начале работам мешали плохие погодные условия, после чего судно возобновило строительство с низкой скоростью.

Отмечается, что за последние трое суток "Фортуна" проложила около двух километров "СП-2" в датских водах и находится в настоящее время в нескольких километрах от пересечения с "Северным потоком".

Если баржа будет продолжать в таком темпе работать на Балтике, то достроить газопровод к началу сентября строители не смогут. Всего осталось уложить 24 км труб.

Почему работы притормозились, изданию выяснить не удалось.

Накануне в соцсетях появились фотографии порта Мукран, который является логистическим центром сразу нескольких газопроводов, в том числе и для компании-оператора Nord Stream 2. На кадрах отчетливо видно, насколько значительно сократилось количество труб, используемых для строительства "СП-2". Еще год назад огромная площадь у берега была ими забита, а сейчас только маленький участок.

