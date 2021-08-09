В России напомнили Украине об условии сохранения транзита газа в Европу

В России напомнили Украине об условии сохранения транзита газа в Европу
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Москва отказалсь следовать условиям сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2"

Заявление Соединенных Штатов и Германии по сохранению украинского транзита на десятилетний срок не влияет на темпы строительства газовой магистрали "Северный поток – 2". Такое заявление сделал посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев.

Как отметил представитель российской дипмиссии, речь идет лишь о совместном межгосударственном заявлении, которое не обладает обязательной юридической силой. Россия же не принимала участия в подготовке к этому соглашению – Кремль тем более не несет никаких обязательств перед украинской стороной.

Более того, продолжил Нечаев, договоренность Германии с Соединенными Штатами вокруг "Северного потока – 2" об украинской энергетике не внесет изменений в финальный этап строительства газопровода – до окончания считанные недели.

Дипломат также напомнил, что президент Владимир Путин заявлял, что российская сторона готова сохранить маршрут через Украину – если Киев выдвинет обоснованные с экономической точки зрения условия, пишет телеканал "360".

Совместное заявление Германии и Соединенные Штатов по "Северному потоку – 2" было опубликовано в конце июля. В рамках соглашения стороны готовы обеспечить продолжение украинского транзита для поставок российского сырья после 2024 года на десятилетний срок. Немецкая сторона также обещала ввести в отношении РФ санкционные меры, если та будет использовать экспорт энергоресурсов "в качестве оружия".

В соглашении также отмечается, что Берлин обязуется выделить Киеву порядка 200 млн евро на энергетическую сферу, Германия и США также создадут фонд с минимальным вложением в 1 миллиард евро для перехода Незалежной на возобновляемые источники энергии.

В настоящее время строительство газопровода находится на финальном этапе. Ожидается, что окончание работ придется на конец летнего сезона.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Америка держит Олимпиаду за горло": японцев возмутило лишение Авериной золотой медали

Судейство осталось главной проблемой на Токио-2020, убеждены пользователи

В Грузии отвергли идею восстановления дипломатических отношений с Россией

Суверенитет соседних республик остается "красной линией" для Тбилиси

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей