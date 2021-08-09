Москва отказалсь следовать условиям сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2"

Заявление Соединенных Штатов и Германии по сохранению украинского транзита на десятилетний срок не влияет на темпы строительства газовой магистрали "Северный поток – 2". Такое заявление сделал посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев.

Как отметил представитель российской дипмиссии, речь идет лишь о совместном межгосударственном заявлении, которое не обладает обязательной юридической силой. Россия же не принимала участия в подготовке к этому соглашению – Кремль тем более не несет никаких обязательств перед украинской стороной.

Более того, продолжил Нечаев, договоренность Германии с Соединенными Штатами вокруг "Северного потока – 2" об украинской энергетике не внесет изменений в финальный этап строительства газопровода – до окончания считанные недели.

Дипломат также напомнил, что президент Владимир Путин заявлял, что российская сторона готова сохранить маршрут через Украину – если Киев выдвинет обоснованные с экономической точки зрения условия, пишет телеканал "360".

Совместное заявление Германии и Соединенные Штатов по "Северному потоку – 2" было опубликовано в конце июля. В рамках соглашения стороны готовы обеспечить продолжение украинского транзита для поставок российского сырья после 2024 года на десятилетний срок. Немецкая сторона также обещала ввести в отношении РФ санкционные меры, если та будет использовать экспорт энергоресурсов "в качестве оружия".

В соглашении также отмечается, что Берлин обязуется выделить Киеву порядка 200 млн евро на энергетическую сферу, Германия и США также создадут фонд с минимальным вложением в 1 миллиард евро для перехода Незалежной на возобновляемые источники энергии.

В настоящее время строительство газопровода находится на финальном этапе. Ожидается, что окончание работ придется на конец летнего сезона.