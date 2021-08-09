Умри от голода – спаси планету: россияне рискуют остаться без мяса

Глобальная эко-паранойя, вылившаяся в борьбу с автомобилями, промышленностью и прочими достижениями человеческой цивилизации, на фоне происходящих климатических изменений, докатилась и до России. А это значит, что "священная озеленительная война" с благами цивилизации, неизбежно придет и в наш дом.

Первый звоночек

Неожиданное и довольно тревожное заявление сделал на минувшей неделе спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков (не путать с пресс-секретарем президента).

"По мере того как температура (на Земле) будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо", – сказал он.

Очевидно, в силу своей "цифровой специализации", спецпредставитель президента явно ошибся, причислив сельское хозяйство к числу "поставщиков" СО2. Дело в том, что оно, напротив, является одним из его поглотителей, так как углекислый газ потребляется сельскохозяйственными растениями, однако сути это не меняет. Сельскохозяйственная отрасль производит другой еще более опасный парниковый газ – метан. Он в больших количествах образуется в процессе разведения скота. Так, по некоторым данным, одна корова производит в сутки 250-500 литров метана. По подсчетам ООН, именно на животноводство приходится около 14,5% всех антропогенных выбросов парниковых газов.

Заявление Пескова насторожило российских любителей мяса, так как все в стране понимают, что любые сообщения о новых налогах, или запретах редко когда оказываются неправдой.

Опрометчивое заявление президентского спецпредставителя в этот же день поспешил опровергнуть Минфин, указавший на то, что не занимается подготовкой законодательных поправок, предусматривающих введение налога на мясо.

"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", — цитирует представителя Минфина РБК.

В итоге Дмитрий Песков попытался более или менее изящно "соскочить с темы", пояснив, что налог на мясо более актуален для стран, которые являются его экспортерами, как Китай, или Бразилия.

Этого не может быть…!

Опрошенные "Утром.ру" эксперты относятся к возможности введения в России "мясного налога", равно как и к ограничению производства и потребления мяса, довольно скептически.



По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, ограничение потребления мяса в развитых странах – это довольно странный перекос в вопросах, которые относятся к экологии.

"На самом деле, эта теория не находит научных подтверждений и есть подозрение, что таким образом страны пытаются сократить производство мяса, чтобы снизить прибыльность сельского хозяйства и заставить собственных фермеров массово кредитоваться (что выгодно банковской системе, но не людям)", – пояснил Деев.

В России, по его словам, по сравнению с развитыми странами мира, численность поголовья свиней и коров в десятки раз ниже, чем в государствах Европы.

"Если там поголовье составляет сотни тысяч, то у нас десятки тысяч голов. При этом наша страна больше является не производителем, а поглотителем вредных выбросов за счет большой площади лесов, небольшой численности населения и обширной территории, – говорит эксперт. – Это все – больше политика, чем экономика. Развитые страны подобными нововведениями (через разные налоги) пытаются решить собственные проблемы. Выгодно, если Германия будет производить миллионы тонн мяса в год, но платить за вредные выбросы животноводства станет наша страна".

В схожем ключе рассуждает и первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал, считающий, что вероятность введения дополнительных налогов на мясную продукцию в России низка. По его словам, она является основной рациона большинства россиян, и входит в перечень жизненно важных продуктов, установленный государством. Поэтому, введение "мясного налога" неминуемо приведет к росту цен, что ухудшит качество жизни населения.

"Подобный налог вызвал бы стагнацию сельского хозяйства, а это слишком важная отрасль экономики, правительство постоянно выделяет субсидии предприятиям АПК, чтобы те регулировали цены на свою продукцию и не допускали резкого роста, – сказал "Утру.ру" Сигал. – Российское сельское хозяйство ведется с применением щадящих технологий, не оказывающих серьезного влияния на окружающую среду, агропромышленный комплекс сам тратит СО2 для своей работы, не менее 600 млн тонн ежегодно. Чтобы в стране появились предпосылки для введения налога, нужно в несколько десятков раз увеличивать поголовье крупного рогатого скота".

Или все-таки может?





С экспертами трудно не согласиться, так как по общему балансу парниковых газов российское сельское хозяйство действительно больше их поглощает, нежели выбрасывает. Однако в условиях глобальной эко-паранойи это уже мало кого останавливает. Страх перед климатическими изменениями, постоянно нарастающий на фоне природных катаклизмов (жара, наводнения, сели), настолько силен, что напуганное мировое сообщество без сомненья пойдет на самые жесткие ограничения, не сильно задумываясь об их адекватности. Так, налог на мясо уже давно обсуждается в Великобритании, и он может быть введен уже с 2025 года. В случае реализации этих планов, все производимое мясо будет подлежать обязательной цифровой маркировке, и ни один производитель не сможет его продать на рынке вне рамок отведенных квот. Нет сомнений, что схожие схемы будут приняты и в других странах. Стандарты и квоты на производство и потребление мяса почти наверняка, будут разработаны в международных масштабах по аналогии с "углеродными санкциями" в отношении промышленности и транспорта.

В этом случае, обязательства по ограничению производства и потребления мяса будут возлагаться практически на любые страны, участвующие в международных климатических соглашениях. При реализации этой схемы, России не удастся избежать введения соответствующий ограничений, невзирая на незначительные сельскохозяйственные выбросы и отрицательный баланс по ним.

Подтверждением тому стал разработанный в июле Еврокомиссией план введения "углеродных налогов", накладывающихся на экспортеров в ЕС товаров с большим углеродным следом (Россия входит в их число). Согласно ему, новый налог может обойтись российским поставщикам более чем в 1 млрд евро в год.

Этот пример показывает, как международные климатические ограничения сказываются на тех, кто не имел и не имеет прямого отношения к их принятию. Нет сомненья, что нечто подобное произойдет и с "налогом на мясо", который рано или поздно доберется и до России, сделав этот продукт еще менее доступным для ее граждан.