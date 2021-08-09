Эксперты заявили о плохих последствиях аварии у "Газпрома" для России

Эксперты заявили о плохих последствиях аварии у "Газпрома" для России
Фото: Gazprom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Предназначенные для Европы потоки придется перенаправлять назад

Пожар на Уренгойском заводе, принадлежащему "Газпрому", приведет к серьзным проблемам в секторе нефтехимии и топлива. Еще одно последствие – дефицит сжиженного углеводородного газа, отмечают опрошенные эксперты.

Напомним, 5 августа на уренгойском заводе по подготовке газового конденсата к транспортировке произошла авария, в результате которой вспыхнул пожар. Спасательные службы заявили о локализации уже в полдень, но с огнем полностью справились на следующий день. Тогда же стало известно, что "Газпром" сократил в два раза прокачку газа про "Ямалу" в Европу до 1 миллиона кубометров в час – объем снизился в два раза. Сутки спустя объем увеличился до 1,5-1,6 млн.

Однако до аварии прокачка превышала 2 миллиона кубометров в час. Сам Газпром не спешит комментировать происходящее. По словам специалистов, цены на указанные энергоносители уже побили исторический рекорд и продолжат подниматься ввысь. В Министерстве энергетики дали рекомендации для производителей по снятию объемов экспорта. При этом сам "Газпром" заявил о том, что завод возобновляет работу, но не стал уточнять текущий объем переработки. Сами эксперты полагают, что на полноценное устранение неполадок уйдут месяцы. 

Источники в отрасли полагают, что инцидент в Уренгое станет причиной дефицита сжиженного углеводородного газа в стране. Как полагает эксперт Анна Лишневецкая, из-за поставок придется перенаправлять потоки с экспорта на внутренний рынок. "Петромаркет" уже оценил снижение экспорта СУГ на 66 процентов – таковы возможные последствия.

Выпуск СУГ в России придется сократить на 15%. На уренгойском заводе конденсат используют для выделения этана, далее конденсат отправляют в Сургут, где на заводе уже выделяют сам СУГ с широкой фракцией легких углеводородов. Если прекратит работу сургутский завод, считает Лишневецкая, то поставки сократятся уже на принадлежащем СИБУР "Запсибнефтехиме" на 12%. С дефицитом столкнется и "Газпром нефтехим Салават" с ТАИФом, пишет URA.ru.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость290164
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Шаман
Гниение и пожары инфраструктуры перед выборами - это происки запада! Да ведь, пропаганда? Не иначе Обама поджег.
Байден же. он сначала накал в российских подъездах а сейчас газопровод взорвал, <цензура>.
Гость283783
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Нет,там просто рабочие вахтовики поголовно хохлы,причем западные.Украина значит виновата.
Шаман
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Гниение и пожары инфраструктуры перед выборами - это происки запада! Да ведь, пропаганда? Не иначе Обама поджег.
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