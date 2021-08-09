Белоруссии нужно чем-то восполнить дыру, которая образовалась из-за отказа МФВ дать кредит

Александр Лукашенко надеется, что Москва даст ему еще денег в кредит. Президент Белоруссии хочет потратить с помощь этих средств бороться с пандемией коронавируса. Батька надеется, что Москва даст денег через Евразийский банк развития.

Лукашенко подчеркнул, что Республика должна была получить эти средства от МВФ. Речь шла о миллиарде долларов. Однако, по словам, Батьки сбежавшие оппозиционеры начали кричать, что Белоруссии нельзя давать деньги. В итоге МВФ отказался.

Президент Белоруссии подчеркнул, что страна уже потратила 1,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и была бы благодарна, если бы Россия смогла бы выделить финансы.

Осенью 2020 года Россия объявила о кредите в размере в $1,5 млрд Белоруссии. В июне этого года Республика получила уже второй транш – $ 500 млн.

Сегодня, 9 августа, Лукашенко провел встречу с журналистами, которая продлилась больше шести часов. Лидер белорусов, в том числе, рассказал о том, что в рамках интеграции двух стран в Союзное государство президенты вычеркнули политическую дорожную карту.

На этом фоне стало известно, что США и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии.

При этом эксперты уверены, что Россия ни при каких обстоятельствах не откажется от Белоруссии, потому что вложила в страну много финансов. Вероятно, к 2024 году Москва окончательно определится с формой слияния с Минском.