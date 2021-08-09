Минск опять попросил у Москвы денег

Минск опять попросил у Москвы денег
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Белоруссии нужно чем-то восполнить дыру, которая образовалась из-за отказа МФВ дать кредит

Александр Лукашенко надеется, что Москва даст ему еще денег в кредит. Президент Белоруссии хочет потратить с помощь этих средств бороться с пандемией коронавируса. Батька надеется, что Москва даст денег через Евразийский банк развития.

Лукашенко подчеркнул, что Республика должна была получить эти средства от МВФ. Речь шла о миллиарде долларов. Однако, по словам, Батьки сбежавшие оппозиционеры начали кричать, что Белоруссии нельзя давать деньги. В итоге МВФ отказался. 

Президент Белоруссии подчеркнул, что страна уже потратила 1,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и была бы благодарна, если бы Россия смогла бы выделить финансы. 

Осенью 2020 года Россия объявила о кредите в размере в $1,5 млрд Белоруссии. В июне этого года Республика получила уже второй транш – $ 500 млн. 

Сегодня, 9 августа, Лукашенко провел встречу с журналистами, которая продлилась больше шести часов. Лидер белорусов, в том числе, рассказал о том, что в рамках интеграции двух стран в Союзное государство президенты вычеркнули политическую дорожную карту.  

На этом фоне стало известно, что США и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии. 

При этом эксперты уверены, что Россия ни при каких обстоятельствах не откажется от Белоруссии, потому что вложила в страну много финансов. Вероятно, к 2024 году Москва окончательно определится с формой слияния с Минском. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость293929
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Страна, которая только потребляет, и делает вид, что что-то производит. Совсем не удивительна реакция Запада.
Гость288882
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<цензура> диктатор спасает мвою шкуру
Гость292180
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с каждым разом все больше хамеет уже достал этими деньгами все равно не вернет
Гость404
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И да, для России и для людей лучше, чтобы эти 1.5 млрд. были потрачены на закупку нужного числа доз Пфайзера или Модерны, чтобы у себя остановить распространение дельта-штамма
Гость404
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Гость293919
Может, и России уже пора попросить что-то более или менее существенное у Бацьки?
Одна проблема, как и что сделать надо, чтобы Запад это признал легитимным. Для российской власти это существенно - активы, счета, недвижимость, имущество, дети, внкуки - всё там, на Западе, в отличии от СССР времён Хрущева и Брежнева
Гость404
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ГостьБ
Сегодня он сказал, что не парится от санкций. И сегодня просит у Путина денег. Без российских денег он не удержится у власти. Это нужно России?
Это надо одному деду, который любит бункер. России, как стране, не нужно - в России куча своих проблем, на решение которых надо тратить гораздо бОльшие суммы
Гость293919
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Может, и России уже пора попросить что-то более или менее существенное у Бацьки?
Мойдодыр
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Пусть пройдет тест на лояльность к России - признает Крым российским!
ГостьБ
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Сегодня он сказал, что не парится от санкций. И сегодня просит у Путина денег. Без российских денег он не удержится у власти. Это нужно России?
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