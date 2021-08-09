Первую нитку "Северного потока-2" начали сертифицировать - СМИ

Первую нитку "Северного потока-2" начали сертифицировать - СМИ
Фото: Stefan Sauer /dpa/ www.globallookpress.com
Работы проводит судно под российским флагом, сменившее дважды с 2020 года собственника

К проложенной первой нитке газовой магистрали "Северный поток-2" в датских водах Балтики направилось судно подводных инспекций и ремонтов Marlin. Это может говорить о том, что начались работы по сертификации газопровода. С таким предположением выступило издание EADaily, ссылаясь на данные навигационных порталов.

Отмечается, что за три дня судно прошло почти весь участок первой нитки "СП-2" в экономической зоне Дании в балтийской акватории. Сейчас оно находится на границе со шведскими водами. Marlin указывает, что ведет подводные исследования газопровода и проходит свой путь со средней скоростью 1,5 узла.

Согласно информации компании Ulstein, судно предназначено для установки подводного оборудования, проведения инспекций, технического обслуживания и ремонта, а также для проведения работ по ремонту скважин на глубоководных участках.

Marlin ходит под российским флагом и с ноября 2020 года дважды поменяло собственника и название. Можно предположить, что сделано это, чтобы избежать американских санкций, принятых в отношении судов, участвующих в строительстве "СП-2". Нынешние работы Marlin на трассе российской новой трубы издание связывает именно с работами по сертификации первой нитки проекта, которую завершили в июне и планируют запустить уже в сентябре.

Датское энергетическое агентство сообщило, что работы по строительству выполнены в соответствии с разрешением. При этом в ведомстве отказались конкретизировать изданию, на какой стадии находятся работы по сертификации газопровода.

Ранее специалист Лондонской школы экономики Вука Вукевич в публикации для The National Interest объяснил, почему президент США Джо Байден пошел на следку с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в вопросе реализации "Северного потока-2". Он назвал такой шаг Вашингтона подарком для Москвы и дальновидной политикой – Штаты стремятся не допустить попадания РФ в полные и вечные объятия Китая. Поэтому Белый дом игнорирует недовольство стран Восточной Европы в отношении нашей трубы.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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