У главных потребителей произошел очередной скачок цен на голубое топливо

Европа ожидает очередных рекордов мировых цен на газ в зимний сезон – длительная летняя жара в северном полушарии сохраняет крайне невысокий уровень запасов на основных рынках. Западные эксперты заявляют, что за последние три месяца цены на природный газ на северо-западе ЕС выросли практически на 80% – по 540 долларов за 1 тыс. кубометров. В Азии спотовый СПГ также побил восьмилетний рекорд – зимой цены на газ повысились на 200%.

В хранилищах сохраняется низкий уровень запаса энергоресурсов. Сингапурские трейдеры считают, что они не пополнялись из-за жаркого лета. Поэтому спрос на предстоящую зиму будет только расти – особенно если вновь ударят морозы.

За британскую тепловую единицу в среднем газовый контракт в Азии обходится в 17,65 доллара. В этом январе он был выше лишь на 15 центов. А Япония решила увеличить импорт СПГ во избежание кризиса в энергетике из-за резких температурных перепадов на фоне Олимпиады.

Что касается Европы, то там заполненность газовых хранилищ составляет 50-60%. В прошлый летний сезон этот показатель составлял 80 процентов.

По словам аналитиков, "Газпром" решил не спешить с резервированием дополнительных мощностей для удовлетворения европейского спроса. Таким образом, вероятность повышения тарифов на газ в Европе увеличивается.

"Сейчас Россия – единственная страна, у которой есть запасы добычи, но для увеличения экспорта им необходимо будет зарезервировать дополнительные мощности через Украину, и до сих пор они воздерживались", – заявил газовый аналитик S&P Global Platts сказал Джеймс Хакстепп .

В 2021 году ожидается порядка 30 млн тонн дополнительного производства сжиженного природного газа. Однако основные потребители в Европе и Азии с легкостью освоят такой объем.

"Этой зимой два рынка будут бороться за поставки СПГ, особенно в холодную зиму", – заявили представители Rystad Energy.

Ранее "Газпром" отказался бронировать допмощности украинской ГТС на последний квартал года.