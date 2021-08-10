В преддверии холодов: Европа поборется с Азией за российский газ

В преддверии холодов: Европа поборется с Азией за российский газ
Фото: Michael Weber/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
У главных потребителей произошел очередной скачок цен на голубое топливо

Европа ожидает очередных рекордов мировых цен на газ в зимний сезон – длительная летняя жара в северном полушарии сохраняет крайне невысокий уровень запасов на основных рынках. Западные эксперты заявляют, что за последние три месяца цены на природный газ на северо-западе ЕС выросли практически на 80% – по 540 долларов за 1 тыс. кубометров. В Азии спотовый СПГ также побил восьмилетний рекорд – зимой цены на газ повысились на 200%.

В хранилищах сохраняется низкий уровень запаса энергоресурсов. Сингапурские трейдеры считают, что они не пополнялись из-за жаркого лета. Поэтому спрос на предстоящую зиму будет только расти – особенно если вновь ударят морозы.

За британскую тепловую единицу в среднем газовый контракт в Азии обходится в 17,65 доллара. В этом январе он был выше лишь на 15 центов. А Япония решила увеличить импорт СПГ во избежание кризиса в энергетике из-за резких температурных перепадов на фоне Олимпиады.

Что касается Европы, то там заполненность газовых хранилищ составляет 50-60%. В прошлый летний сезон этот показатель составлял 80 процентов.

По словам аналитиков, "Газпром" решил не спешить с резервированием дополнительных мощностей для удовлетворения европейского спроса. Таким образом, вероятность повышения тарифов на газ в Европе увеличивается.

"Сейчас Россия – единственная страна, у которой есть запасы добычи, но для увеличения экспорта им необходимо будет зарезервировать дополнительные мощности через Украину, и до сих пор они воздерживались", – заявил газовый аналитик S&P Global Platts сказал Джеймс Хакстепп . 

В 2021 году ожидается порядка 30 млн тонн дополнительного производства сжиженного природного газа. Однако основные потребители в Европе и Азии с легкостью освоят такой объем.

"Этой зимой два рынка будут бороться за поставки СПГ, особенно в холодную зиму", – заявили представители Rystad Energy.

Ранее "Газпром" отказался бронировать допмощности украинской ГТС на последний квартал года.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость287110
Пожаловаться Ответить
Гость291775
Зачем резервировать через Украину? СП1 заполнен лишь на 50%....
заполнить его на 100% вам не разрешит ЕС
Гость291775
Пожаловаться Ответить
Зачем резервировать через Украину? СП1 заполнен лишь на 50%....
М
Пожаловаться Ответить
берите пример с каклоноидов азия и европа,ведро кизяка на рынках каклостана бьет рекорды,экологично и тепло
плюс улицы кукуева чище становятся после очередного парада
экономия
1
новости партнеров

Сделкой с Меркель по "Северному потоку-2" Байден сделал подарок Путину - СМИ

Хозяин Белого дома стремится все сделать для того, чтобы Москва не оказалась "навсегда в объятиях" Пекина

Минск опять попросил у Москвы денег

Белоруссии нужно чем-то восполнить дыру, которая образовалась из-за отказа МФВ дать кредит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей