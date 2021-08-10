Россию призвали полностью отказаться от советской пенсионной системы

Россию призвали полностью отказаться от советской пенсионной системы
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Меры, которые начали предпринимать в РФ с 2019 года, дали лишь временный эффект

В России по-прежнему действует советская пенсионная система. Об этом заявил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По его словам, повышение пенсионного возраста и другие нововведения, принятые в 2018 году, нельзя считать настоящей реформой. Это были просто поправки к закону, принятому еще во времена СССР.

"Вносить изменения начали по вполне банальной причине – денег не хватало. Это стало болью, которую политики и партии активно используют на выборах. А проблема-то никуда не уходит",

– приводит "Царьград" мнение эксперта. По словам Гращенкова, сделанные шаги дали кратковременный эффект. По мере того, как настанет время выхода на пенсию граждан, которых затронуло изменение пенсионного возраста, проблема финансового обеспечения стариков вновь обострится.

В связи с этим эксперт призвал подготовить и провести настоящую пенсионную реформу в РФ. При этом он отметил, что в настоящее время все партии активно выдвигают идеи, касающиеся пенсионной системы, но все они или популистские и не имеют базы для реализации, или заимствованы на Западе.

Ранее в Федерации профсоюзов назвали ошибочным решение властей разделить пенсионеров на работающих и неработающих. Впрочем, у россиян, оставшихся на трудовом посту и после достижения возраста выхода на заслуженный отдых, появилась надежна на индексацию выплат уже в 2022 году.

Фоторепортаж
Пенсионный балл: чему равен и как накопить
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Источник: Царьград
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость291352
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Советская пенсионная система самая правильная. Дело в экономике, развивайте ее, создавайте рабочие места и денег всем хватит, а так загубив и разбазарив промышленность получив огромную армию безработных конечно денег не хватает. Но вина в этом не в народе а правительстве которое упорно не хочет заниматься экономикой и молится на рынок который должен все исправить. Ничего этот рынок не исправит а будет только хуже пора-бы это понять.
Гость287110
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в кремле же знаменитые питерские коммерсы сидят, ничего удивительного
Шаман
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Кремль проводит "декоммунизацию" быстрее всех остальных, то есть попросту отказался от Родины. И почему так постоянно получается, что силовики становятся предателями. Ах да, капитализм, и силовикам больше нечем торговать кроме Родины, вот и продают растущими темпами.
Гость285250
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Ой. Лучше бы ничего не делали. Как только зашевелятся, так становится хуже.
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