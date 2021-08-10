Меры, которые начали предпринимать в РФ с 2019 года, дали лишь временный эффект

В России по-прежнему действует советская пенсионная система. Об этом заявил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По его словам, повышение пенсионного возраста и другие нововведения, принятые в 2018 году, нельзя считать настоящей реформой. Это были просто поправки к закону, принятому еще во времена СССР.

"Вносить изменения начали по вполне банальной причине – денег не хватало. Это стало болью, которую политики и партии активно используют на выборах. А проблема-то никуда не уходит",

– приводит "Царьград" мнение эксперта. По словам Гращенкова, сделанные шаги дали кратковременный эффект. По мере того, как настанет время выхода на пенсию граждан, которых затронуло изменение пенсионного возраста, проблема финансового обеспечения стариков вновь обострится.

В связи с этим эксперт призвал подготовить и провести настоящую пенсионную реформу в РФ. При этом он отметил, что в настоящее время все партии активно выдвигают идеи, касающиеся пенсионной системы, но все они или популистские и не имеют базы для реализации, или заимствованы на Западе.

Ранее в Федерации профсоюзов назвали ошибочным решение властей разделить пенсионеров на работающих и неработающих. Впрочем, у россиян, оставшихся на трудовом посту и после достижения возраста выхода на заслуженный отдых, появилась надежна на индексацию выплат уже в 2022 году.