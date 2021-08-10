"Фортуна" на финишной прямой: до завершения "Северного потока - 2" остался 21 километр

"Фортуна" на финишной прямой: до завершения "Северного потока - 2" остался 21 километр
Фото: Jens Büttner /dpa/ www.globallookpress.com
Баржа вышла на темп в 1100 метров за прошедшие сутки

Баржа "Фортуна" находится с 10 августа на прямой линии строительства газопровода "Северный поток – 2". До завершения укладки остался 21 километр участка. Судно находится на финишной прямой.

Как отмечает источник, за прошедшей день трубоукладочная баржа смогла выйти на темп в 1,1 километра. В датском регуляторе тем временем смогли утвердили маршруты для двух газомагистралей, которые проходят рядом с Борнхольмом. Первый путь тянется в территориальных водах Дании, второй – на экономическом участке. Их пересечение сходится на юго-западном направлении от острова, а к ФРГ они идут уже параллельным путем.

Накануне "Фортуна" вышла на прямую линию оставшегося пути. Остается семь километров в водах Дании, вдвое больший отрезок необходимо проложить в ФРГ.

В настоящее время, отмечает источник, у баржи располагаются порядка десяти судов, обеспечивающих охранную зону строительства "Северного потока – 2". Подводным мониторингом по второй нити занимается "Балтийский исследователь". 

По текущей скорости "Фортуны", считают журналисты, завершение строительства магистрали придется примерно на конец августа-начало сентября. Однако шведские метеорологи прогнозируют, что в середине месяца у Борнхольма скорость ветра вырастет до 18 метров в секунду, что создаст определенные помехи.

Несколькими днями ранее сообщалось, что неизвестным причинам работы по укладке газовой нити "Северного потока – 2" притормозили. Тогда же в СМИ предположили, что проект в таких условиях получится завершить к концу текущего месяца не удастся.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

ГостьТрынсь
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Гость287110
самое время чтоб она внезапно сломалась и утонула
на этом празднике есть риск что ты умрёшь от сердечного приступа. Для хохла всегда праздник когда у соседа корова сдохла.
Гость287110
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самое время чтоб она внезапно сломалась и утонула
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