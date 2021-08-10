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Баржа "Фортуна" находится с 10 августа на прямой линии строительства газопровода "Северный поток – 2". До завершения укладки остался 21 километр участка. Судно находится на финишной прямой.
Как отмечает источник, за прошедшей день трубоукладочная баржа смогла выйти на темп в 1,1 километра. В датском регуляторе тем временем смогли утвердили маршруты для двух газомагистралей, которые проходят рядом с Борнхольмом. Первый путь тянется в территориальных водах Дании, второй – на экономическом участке. Их пересечение сходится на юго-западном направлении от острова, а к ФРГ они идут уже параллельным путем.
Накануне "Фортуна" вышла на прямую линию оставшегося пути. Остается семь километров в водах Дании, вдвое больший отрезок необходимо проложить в ФРГ.
В настоящее время, отмечает источник, у баржи располагаются порядка десяти судов, обеспечивающих охранную зону строительства "Северного потока – 2". Подводным мониторингом по второй нити занимается "Балтийский исследователь".
По текущей скорости "Фортуны", считают журналисты, завершение строительства магистрали придется примерно на конец августа-начало сентября. Однако шведские метеорологи прогнозируют, что в середине месяца у Борнхольма скорость ветра вырастет до 18 метров в секунду, что создаст определенные помехи.
Несколькими днями ранее сообщалось, что неизвестным причинам работы по укладке газовой нити "Северного потока – 2" притормозили. Тогда же в СМИ предположили, что проект в таких условиях получится завершить к концу текущего месяца не удастся.
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