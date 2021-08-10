Отказ жестко ограничить цены на бензин в России объяснил эксперт

Принудительной стабилизации стоимости топлива в стране пока не будет

Запрет экспорта бензина – это крайняя мера, на которую может пойти правительство в случае кризиса. Сейчас такие шаги не требуются, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

В понедельник, 9 августа, на совещании нефтяников у вице-премьера Александра Новака предложение о запрете поставок бензина за рубеж не было одобрено. Ранее сообщалась, что данная мера может быть принята в связи с ростом стоимости топлива на АЗС внутри страны.

Как пояснил эксперт в комментарии "Свободной прессе", изменилась ситуация на мировом нефтяном рынке: сырье и продукты нефтепереработки стали падать в цене. Поэтому экспортеры больше не стремятся всю продукцию отправить за рубеж, и у правительства РФ есть шанс договориться о сдерживании цен на бензин без жестких ограничений, которые вредят рыночной экономике.

В июне 2021 г. на фоне резкого скачка цен на бензин правительство было готово установить предельный уровень стоимости, как это было с продуктами.

Николай ВИКТОРОВ

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