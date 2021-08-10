Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Запрет экспорта бензина – это крайняя мера, на которую может пойти правительство в случае кризиса. Сейчас такие шаги не требуются, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
В понедельник, 9 августа, на совещании нефтяников у вице-премьера Александра Новака предложение о запрете поставок бензина за рубеж не было одобрено. Ранее сообщалась, что данная мера может быть принята в связи с ростом стоимости топлива на АЗС внутри страны.
Как пояснил эксперт в комментарии "Свободной прессе", изменилась ситуация на мировом нефтяном рынке: сырье и продукты нефтепереработки стали падать в цене. Поэтому экспортеры больше не стремятся всю продукцию отправить за рубеж, и у правительства РФ есть шанс договориться о сдерживании цен на бензин без жестких ограничений, которые вредят рыночной экономике.
В июне 2021 г. на фоне резкого скачка цен на бензин правительство было готово установить предельный уровень стоимости, как это было с продуктами.
Деньги могут с высоким риском "улететь в трубу", как при Януковиче
Белоруссии нужно чем-то восполнить дыру, которая образовалась из-за отказа МФВ дать кредит