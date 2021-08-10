"Газпром" лишь на три часа удержал сегодня чуть больший объем доставки сырья, чем во весь период со дня пожара

Физический поток голубого топлива по газопроводу "Ямал-Европа" вернулся к прежнему минимальному уровню после небольшого увеличения сегодняшним утром. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Отмечается, что с 5 августа, когда на заводе "Газпрома" в Уренгое произошла авария, поставки на входе в ГТС Германии составляют около 1,5 млн куб в час. Утром 10 августа уровень прокачки вырос до 1,8 млн куб в час, однако такой показатель продержался лишь три часа, а потом пошел на снижение.

Из этого можно сделать вывод, что "Газпром" пока не способен восстановить поставки в полном объеме. Данное обстоятельство привело к тому, что на европейском рынке цена на газ продолжает свой рост. Стоимость голубого сырья преодолела отметку в $540 (до $542,5) за одну тысячу кубометров.

Напомним, 5 августа на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода произошел пожар. Из-за этого комплекс полностью остановил прием сырья, что привело к существенному снижению добычи "Газпрома".

Изначально прокачка голубого топлива составляла порядка 2,1 млн куб ежечасно, но в период с 6 вечера по мск 5 августа упала до уровней, которые едва превышали 1 млн кубов в час.

Ряд экспертов полагают, что в перспективе авария на предприятии российского монополиста приведет к дефициту сжиженного углеводородного газа в стране.

