Украина намерена биться с Россией за энергетический рынок Европы - СМИ

Украина намерена биться с Россией за энергетический рынок Европы - СМИ
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Киевскому режиму осталось переоборудовать газотранспортную систему страны

В Евросоюзе все чаще обсуждают водород в качестве перехода на "зеленую" энергетику. Этот газ может заменить метан, уголь и другие энергоносители. Одним из ключевых партнеров для реализации таких планов ЕС рассматривает Украину. Об этом пишет местное издание "Корреспондент.net". Согласно статье, в Киеве хотят при поддержке Брюсселя потеснить Москву на рынке.

В 2020 году Евросоюз обнародовал водородную стратегию, которая предусматривает широкое использование "зеленого" водорода – газа, производимого за счет солнца и ветра и других возобновляемых источников энергии.

Для достижения так называемой климатической нейтральности власти Старого Света планируют инвестировать в "зеленый" водород от 180 до 470 млрд евро до 2050 года. Основным партнером для реализации данных прожектов рассматривают Незалежную.

"Европа рассчитывает, что на Украине к 2030 году построят до 10 гигаватт мощностей для производства "зеленого" водорода. Конкретики, правда, пока мало", – отмечается в статье.

Более предметные договоренности достигнуты между Киевом и Берлином. В 2020 году они заключили соглашение об энергетическом партнерстве, одним из элементов которого является развитие водородной энергетики. Украина может получить часть из €2,8 млрд инвестиций, которые Германия намерена выделять на водородные проекты за рубежом. Также Незалежную имеют в виду в этих планах в контексте компенсации за запуск газопровода "Северный поток-2".

Новая энергетическая стратегия Брюсселя предусматривают развитие системы трубопроводов для транспортировки водорода. Самым дешевым способом европейцам видится переоснащение существующих газопроводов. Стоимость переоборудования оценивается в 10-30 процентов от цены прокладки новых труб.

Поэтому заинтересованность в Незалежной объясняется ее ресурсами для производства и наличием ГТС, которую можно будет использовать для транспортировки водорода, считает президент энергетической ассоциации Украинский водородный совет Александр Репкин.

По его словам, в стране имеются четыре области с достаточными ресурсами, чтобы обеспечить "зеленым" водородом всю Европу: Запорожская, Херсонская, Днепропетровская и Одесская.

"Южные области имеют доступ к ГТС. Это первый путь, по которому можно транспортировать водород в Европу. Второй – водный путь по Дунаю", – уточнил энергетик.

Однако, подчеркнул он, существует и проблема. Заключается она в том, что водород может за считанные дни повредить металл, используемый для труб ГТСУ. При этом доставлять водород можно даже без переоборудования, если добавить небольшое его количество в природный газ, около 20%, пояснил Репкин.

Впрочем, добавил он, для такого варианта необходимо провести дополнительные исследования и синхронизировать стратегии ряда стран, объяснил глава ГТСУ Сергей Макогон.

По его данным, по состоянию на 2020 год 65% государств – членов Европейского агентства сотрудничества органов регулирования энергетики все еще не позволяют закачивать водород в газотранспортную сеть. Например, в ФРГ предельный уровень примеси водорода в трубе разрешен в количестве 10%, во Франции – 6%, в Испании – 5%, сообщил Макогон.

Конкуренцию Украине на будущем рынке составит Россия, в которой есть своя ГТС. Выбор газотранспортной магистрали остается за странами Европы.

Источник: Корреспондент.net ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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