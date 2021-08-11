В партии "Новые люди" призвали достичь доли малого и среднего бизнеса в ВВП минимум в 50%

Сделать это можно с помощью единого налога на оборот

Партия "Новые люди" провела круглый стол под названием "Новый двигатель роста доходов граждан". В ходе мероприятия председатель комитета организации по малому и среднему бизнесу Евгений Запотылок заявил о том, что необходимо сделать так, чтобы доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляла не менее 50%.

Запотылок подчеркнул, что сейчас в России этот показатель равен 20%, хотя в мире – 60-70%. А ведь этот сектор экономики – самый мобильный и выживаемый, что доказала пандемия коронавируса.

"Последний год наглядно показал, как начали осваиваться новые ниши, оперативно внедряться новые технологии",

– высказался председатель комитета партии по малому и среднему бизнесу. Достичь этой цели можно, по его словам, с помощью четко прописанного единого налога на оборот.

Во время круглого стола лидер партии Алексей Нечаев также выступил с предложением, чтобы между государством и бизнесменами появился общественный договор. Суть идеи заключается в том, чтобы налог на прибыль и страховые взносы, которые идут из одной базы, сняли с предпринимателей. Вместо этого мог бы появиться один налог на оборот в 7%. В дальнейшем планируется его снизить до 5%. Согласно исследованиям, бизнес не противится налогам, но нужны четкие правила игры.



По мнению Нечаева, нынешняя экономическая модель завела страну в безвыходное положение. Экономика последние 10 лет не растет, доходы россиян уменьшаются, а из страны идет отток капитала. Лидер "Новых людей" подчеркнул, что Россия – богатое государство, но в нем живет бедный народ.

"Я считаю, что время косметического ремонта, неких попыток что-то приукрасить, покрасить траву в зелёный цвет – это все уже неработающие способы, инструменты. Если машина заржавела, она вообще не едет, мало ее перекрасить или постучать ногой по колесу. Надо перебирать движок",

– добавил Нечаев.





Запотылок согласен с такой позицией. Он считает, что деятельность госкомпаний, поглощающих маленькие предприятия, нужно ограничить. Систему госзакупок тоже важно изменить. Неправильно, когда система стоит на стороне заказчика и может спровоцировать серьезные проблемы для исполнителей тендера. При этом все участники мероприятия сошлись во мнении, что бизнес важно избавить от административного пресса.

Запотылок указал на то, что предприниматели опасаются много зарабатывать, переживая, что к ним придут силовики. Поэтому часть бизнеса боится платить налоги, чтобы не раскрывать свой настоящий доход. По его словам, предложение Нечаева поможет в короткие сроки пересмотреть систему, подтолкнув экономику к росту.