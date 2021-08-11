Производство сжиженного углеводородного газа в августе снизится в пять раз

Авария на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке газоконденсата привела к полной остановке поставок сжиженных углеводородных газов (СУГ). Об этом компания уведомила своих партнеров.

"С 9 августа временно невозможна отгрузка СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам поставки со всех базисов по всем направлениям",

– приводят "Ведомости" выдержку из письма компании. В нем также уточняется, что сейчас специалисты "Газпрома" в экстренном порядке перераспределяют запланированные на август объемы поставок СУГ со всех заводов концерна.

Ожидается, что поставки возобновятся во второй половине августа. При этом, по данным "Коммерсанта", из-за аварии на Уренгойском заводе переработка нестабильного конденсата в текущем месяце составит всего 223 тыс. тонн вместо 944 тыс. тонн, в сентябре объем может быть увеличен до 615 тыс. тонн, но это все равно почти вдвое меньше запланированного. Производство СУГ упадет до 42 тыс. тонн вместо 218 тысяч.

На этом фоне происходят сбои и на других производствах концерна. Так, завод в Сургуте в августе не сможет производить бензин и дизтопливо. Осенью производство возобновится, но в недостаточном объеме.

Еще одно последствие пожара в Уренгое – сокращение добычи газа на близлежащих месторождениях. На этот завод поступал конденсат, который добывается вместе с газом. Поскольку завод не работает, то и добычу газа требуется приостановить или хотя бы значительно сократить.

В результате поставки по трубопроводу "Ямал – Европа" резко снизились. Чтобы выполнять обязательства перед европейскими потребителями, "Газпрому" уже пришлось раскупорить свои хранилища в Европе. Это создает нервную обстановку на газовом рынке, и цены растут.

Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" на Ямале произошел 5 августа. Он возник после взрыва из-за утечки газа. Причины утечки устанавливаются.