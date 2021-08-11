Соинвестор "Северного потока-2" переоценил риски реализации проекта

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Соглашение, к которому пришли руководители ФРГ и США по "Северному потоку-2", значительно снижает опасности для строящегося газопровода. Об этом заявили в международном энергетическом концерне Uniper, который является партнером "Газпрома" по инвестициям в проект.
По оценке экспертов Uniper, основную угрозу для "Северного потока-2" представляют санкции США. Но поскольку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель удалось убедить главу Белого дома Джо Байдена в том, что газопровод не помешает использованию ГТС Украины для транспортировки газа, влияние потенциальных рисков на реализацию проекта в европейской компании переоценили.
"Вероятность дальнейших задержек проекта или даже незавершения строительства трубопровода снижается",
– приводит "Прайм" сообщение европейского концерна.
Вашингтон является одним из наиболее ярых критиков газопровода "Северный поток-2". Из-за американских санкций реализация проекта идет со значительной задержкой. Однако сейчас есть основания надеяться, проект будет успешно завершен уже в ближайшие месяцы. Одна нить газопровода уже готова и начались работы по ее сертификации. До завершения второй нити остался 21 км.
Ранее в Белом доме назначили спецпредставителя, который будет курировать ситуацию вокруг "Северного потока-2".
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ты экспорт с импортом не перепутал часом ?
я давно в рашке не был, надо визу делать, а что то лень в ваше <цензура> консульство ехать
пара В-52 окло крыма и пу уже не возникает.