Соинвестор "Северного потока-2" переоценил риски реализации проекта

Соинвестор "Северного потока-2" переоценил риски реализации проекта
Фото: Jens Büttner/ ZB/ www.globallookpress.com
Завершение строительства трубопровода уже не вызывает сомнений

Соглашение, к которому пришли руководители ФРГ и США по "Северному потоку-2", значительно снижает опасности для строящегося газопровода. Об этом заявили в международном энергетическом концерне Uniper, который является партнером "Газпрома" по инвестициям в проект.

По оценке экспертов Uniper, основную угрозу для "Северного потока-2" представляют санкции США. Но поскольку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель удалось убедить главу Белого дома Джо Байдена в том, что газопровод не помешает использованию ГТС Украины для транспортировки газа, влияние потенциальных рисков на реализацию проекта в европейской компании переоценили.

"Вероятность дальнейших задержек проекта или даже незавершения строительства трубопровода снижается", 

– приводит "Прайм" сообщение европейского концерна.

Вашингтон является одним из наиболее ярых критиков газопровода "Северный поток-2". Из-за американских санкций реализация проекта идет со значительной задержкой. Однако сейчас есть основания надеяться, проект будет успешно завершен уже в ближайшие месяцы. Одна нить газопровода уже готова и начались работы по ее сертификации. До завершения второй нити остался 21 км. 

Ранее в Белом доме назначили спецпредставителя, который будет курировать ситуацию вокруг "Северного потока-2". 

Источник: Прайм
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость287110
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М
подниматель,почем у вас на рынке ведро кизяка,поднялись цены? может вам наладить экспорт из россии,поможем свинпидоргам не замерзнуть,с дисконтом уступим,ггггг....
у Пригожина какие то двоечники работают
ты экспорт с импортом не перепутал часом ?
Гость288899
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Жалко, что к 24-<цензура> августа не успеют закончить. Вот бы пердаки на 30-летие независимости повзрывались)
Гость290164
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а что такое кизяк ?
я давно в рашке не был, надо визу делать, а что то лень в ваше <цензура> консульство ехать
М
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Гость287110
пора поднять парочку В-52 ?
подниматель,почем у вас на рынке ведро кизяка,поднялись цены? может вам наладить экспорт из россии,поможем свинпидоргам не замерзнуть,с дисконтом уступим,ггггг....
Гость294847
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Гость287110
пора поднять парочку В-52 ?
Ну когда свое ничего не поднимается, тогда хотя бы посмотреть как B52 поднимается, бааальшая такая хреновина, или ты про группу B52's имел в виду, как у них поднимается?
Гость291857
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Гость290164
а вот Дони умел ладить с путиным.
пара В-52 окло крыма и пу уже не возникает.
Гость290164? Ты д....к?
Гость290164
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а вот Дони умел ладить с путиным.
пара В-52 окло крыма и пу уже не возникает.
Ыч
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Гость287110
пора поднять парочку В-52 ?
ты сперва заведи диван воЕн
ВВМ
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Гость287110
пора поднять парочку В-52 ?
Опять ты со своими В-52, смотри как бы тебе не порвали одно место твои же соотечественники, вояка диванный.
Гость287110
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пора поднять парочку В-52 ?
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