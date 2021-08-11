Соинвестор "Северного потока-2" переоценил риски реализации проекта

Завершение строительства трубопровода уже не вызывает сомнений

Соглашение, к которому пришли руководители ФРГ и США по "Северному потоку-2", значительно снижает опасности для строящегося газопровода. Об этом заявили в международном энергетическом концерне Uniper, который является партнером "Газпрома" по инвестициям в проект.

По оценке экспертов Uniper, основную угрозу для "Северного потока-2" представляют санкции США. Но поскольку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель удалось убедить главу Белого дома Джо Байдена в том, что газопровод не помешает использованию ГТС Украины для транспортировки газа, влияние потенциальных рисков на реализацию проекта в европейской компании переоценили.

"Вероятность дальнейших задержек проекта или даже незавершения строительства трубопровода снижается",

– приводит "Прайм" сообщение европейского концерна.

Вашингтон является одним из наиболее ярых критиков газопровода "Северный поток-2". Из-за американских санкций реализация проекта идет со значительной задержкой. Однако сейчас есть основания надеяться, проект будет успешно завершен уже в ближайшие месяцы. Одна нить газопровода уже готова и начались работы по ее сертификации. До завершения второй нити остался 21 км.

Ранее в Белом доме назначили спецпредставителя, который будет курировать ситуацию вокруг "Северного потока-2".