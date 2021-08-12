Назван лидер по засекреченным поставкам из России

Назван лидер по засекреченным поставкам из России
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com /www.globallookpress.com
Речь идет о продукции военного назначения

В первом полугодии 2021 г. объем экспорта российской продукции, зашифрованной в таможенных ведомостях секретными кодами, вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Под специальным шифром чаще всего скрываются сведения о поставках оборонной продукции: боеприпасов, оружия, самолетов, танков. За полгода РФ экспортировала товары с такими кодами на общую сумму в $4,7 млрд, подсчитали "Ведомости".

Уточняется, что лидером по закупкам засекреченной в таможенных документах продукции стала Чехия. Она получила из России военных изделий на сумму $683 млн – это в 6 раз больше, чем годом ранее. На втором месте по экспорту продукции российского ВПК оказался Алжир – его объем закупок составил $603 млн. На третьем месте по секретной статье экспорта из РФ находится Китай ($488 млн).

В мае 2021 г. Россия обнародовала список недружественных стран, в который вошла Чехия. Однако это не мешает развитию сотрудничества двух стран. В частности, чехи представляли свои экспонаты на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Жуковском в июле 2021 года.

Ранее стало известно, что Алжир заключил с РФ контракт на поставку истребителей Су-57.

Источник: Ведомости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость290164
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секретные иновационные ватники закупают в НАТО. теплые, православные и скрепные.
надеваешь ватник и через 5 минут зигуешь путину. :))
ГостьТрынсь
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Гость283783
Чехия-член НАТО.Что,интересно из российского ВПК они могут закупать,если стандарты на вооружение СССР/России и НАТО разные? Это только Китай использует вооружение обеих стандартов одновременно.Хотя и Турция у нас купила С-400.Что там у них в НАТО за бардак?
сапоги, ватники, банки тушёнки, бескозырки, портянки и много, много, чего. :))
Гость290164
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по таким секретным суперкодам, что даже в новостях пишут :))
Гость291191
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Гость290164
сильно ! на 1.7 млрд долларов продали. это конечно "успех".
вы очень внимательный читатель и умный писатель !
но пропустили один нюанс - по неявным (секретным) номенклатурным кодам
Гость291191
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Гость290164
страны НАТО если что то покупают то только на разбор, дабы убедиться, что ничего нового со времен СССР не появилось
вот, вот от мертвого осла уши и покупают
это еще уметь надо
Гость285897
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Гость290164
страны НАТО если что то покупают то только на разбор, дабы убедиться, что ничего нового со времен СССР не появилось
"Холубчик", вы посмешище...
Гость290164
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страны НАТО если что то покупают то только на разбор, дабы убедиться, что ничего нового со времен СССР не появилось
Гость290164
Пожаловаться Ответить
сильно ! на 1.7 млрд долларов продали. это конечно "успех".
Гость283783
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Чехия-член НАТО.Что,интересно из российского ВПК они могут закупать,если стандарты на вооружение СССР/России и НАТО разные? Это только Китай использует вооружение обеих стандартов одновременно.Хотя и Турция у нас купила С-400.Что там у них в НАТО за бардак?
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