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В первом полугодии 2021 г. объем экспорта российской продукции, зашифрованной в таможенных ведомостях секретными кодами, вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.
Под специальным шифром чаще всего скрываются сведения о поставках оборонной продукции: боеприпасов, оружия, самолетов, танков. За полгода РФ экспортировала товары с такими кодами на общую сумму в $4,7 млрд, подсчитали "Ведомости".
Уточняется, что лидером по закупкам засекреченной в таможенных документах продукции стала Чехия. Она получила из России военных изделий на сумму $683 млн – это в 6 раз больше, чем годом ранее. На втором месте по экспорту продукции российского ВПК оказался Алжир – его объем закупок составил $603 млн. На третьем месте по секретной статье экспорта из РФ находится Китай ($488 млн).
В мае 2021 г. Россия обнародовала список недружественных стран, в который вошла Чехия. Однако это не мешает развитию сотрудничества двух стран. В частности, чехи представляли свои экспонаты на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Жуковском в июле 2021 года.
Ранее стало известно, что Алжир заключил с РФ контракт на поставку истребителей Су-57.
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надеваешь ватник и через 5 минут зигуешь путину. :))
но пропустили один нюанс - по неявным (секретным) номенклатурным кодам
это еще уметь надо