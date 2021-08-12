Речь идет о продукции военного назначения

В первом полугодии 2021 г. объем экспорта российской продукции, зашифрованной в таможенных ведомостях секретными кодами, вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Под специальным шифром чаще всего скрываются сведения о поставках оборонной продукции: боеприпасов, оружия, самолетов, танков. За полгода РФ экспортировала товары с такими кодами на общую сумму в $4,7 млрд, подсчитали "Ведомости".

Уточняется, что лидером по закупкам засекреченной в таможенных документах продукции стала Чехия. Она получила из России военных изделий на сумму $683 млн – это в 6 раз больше, чем годом ранее. На втором месте по экспорту продукции российского ВПК оказался Алжир – его объем закупок составил $603 млн. На третьем месте по секретной статье экспорта из РФ находится Китай ($488 млн).

В мае 2021 г. Россия обнародовала список недружественных стран, в который вошла Чехия. Однако это не мешает развитию сотрудничества двух стран. В частности, чехи представляли свои экспонаты на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Жуковском в июле 2021 года.

Ранее стало известно, что Алжир заключил с РФ контракт на поставку истребителей Су-57.