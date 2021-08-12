Меры США против Белоруссии отрекошетят по Литве

Меры США против Белоруссии отрекошетят по Литве
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Санкционный бумеранг прилетит прибалтийской республике еще до Нового года

Объявленные в Вашингтоне меры против Минска сделают невозможным транзит белорусских удобрений через Литву уже в 2021 году. Это признал литовский министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис.

Американские рестрикции вступят в силу в декабре текущего года, но финансовые потери Литва почувствует еще раньше, ведь многие компании заранее начнут готовиться к ограничениям.

Сложнее всего придется портам и национальным железным дорогам. Сейчас белорусский экспорт составляет треть объема грузоперевозок по железным путям Литвы, передает местный портал 15 min. Чтобы занять остающиеся не у дел составы, министр предлагает правительству принять меры, которые вынудят производителей перевозить продукцию не фурами, а в ж/д вагонах. Но даже в этом случае без финансовой помощи со стороны властей Литовские железные дороги не выживут. Или им придется поднять тарифы на перевозку, предупредил Скуодис.

Ранее США ввели санкции против Белоруссии. В частности, определенную белорусскую продукцию нельзя будет оплачивать долларами. Но эксперты указывают, что европейские банки, сотрудничающие с США, предпочтут отказаться и от платежей в евро.

Ранее польский эксперт призвал ЕС расширить санкции в отношении белорусской продукции, в том числе полностью заблокировать экспорт калийных удобрений, который приносит Минску значительную часть дохода.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в прошлом году, когда Вильнюс приютил оппозиционерку Светлану Тихановскую, пригрозил лишить Литву транзита нефтепродуктов и удобрений. Но пока отгрузка через литовские порты продолжается.

Источник: 15 min
Николай ВИКТОРОВ

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Мир их праху (литва,латвия ,зстония). Аминь!
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