Евросоюз перестал проводить платежи через SWIFT в Белоруссию

Евросоюз перестал проводить платежи через SWIFT в Белоруссию
Фото: Marcel Kusch/dpa/www.globallookpress.com
Деньги не могут получить как юридические, так и физические лица

Клиенты белорусских банков массово жалуются на проблемы с получением денег, присланых из за рубежа. Об этом изданию "Sputnik.Беларусь" сообщили сразу в нескольких банках страны: БСБ Банке, "Дабрабыте", БПС-Сбербанке, БелВЭБе, Беларусбанке, Белагропромбанке, Приорбанке и Альфа-Банке. 

После запроса журналистов, в некоторых организациях комментировать ситуацию отказались.

По данным OFFICE LIFE, проблемы возникают не только при переводе денежных средств из Европы, но и третьих стран. Например, если между участниками операции был произведен платеж в евро, то транзакции, как правило, проходят через банки-посредники в Евросоюзе. Но уже не первую неделю с подобными операциями происходят регулярные сбои. 

Представители белорусского отделения Альфа-Банка заявили, что сложности и правда возникают, но массового характера они не несут. Они выразили мнение, что проблемы возникают у банков-посредников из-за введенных в минувший понедельник новых санкций Запада против Белоруссии, поскольку пока те не успели выработать новый внутренний регламент. Как только они смогут наладить взаимодействие – проблема решится. 

"Правда, на это может уйти несколько месяцев", – заявили в банке. 

Напомним, 9 августа Великобритания, США и Канада обявили о введении новых санкций против республики в свете первой годовщины президентских выборов 2020 года. Ограничения затронули финансовую сферу, частные компании, физические лица и ключевые госпредприятия, в числе которых одно из ведущих в стране – "Беларуськалий". 

Источник: Sputnik.Беларусь ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость289740
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Что в этом хорошего? Белоруссия будет вынуждена стать ближе к России
Гость287110
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отличная новость !
усатого начали щемить.
ждем когда дойдет до россии
Гость291352
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Как-же запад любит командовать там где не звали, и лезть в чужие дела. Если все это для демократии то она хуже диктатуры. Хотя с другой стороны 5-ая колонна тоже в стране без бабла останется и это хорошо да и это лишний тычок для батьки для окончательного заключения союзного договора.
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