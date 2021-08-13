Деньги не могут получить как юридические, так и физические лица

Клиенты белорусских банков массово жалуются на проблемы с получением денег, присланых из за рубежа. Об этом изданию "Sputnik.Беларусь" сообщили сразу в нескольких банках страны: БСБ Банке, "Дабрабыте", БПС-Сбербанке, БелВЭБе, Беларусбанке, Белагропромбанке, Приорбанке и Альфа-Банке.

После запроса журналистов, в некоторых организациях комментировать ситуацию отказались.

По данным OFFICE LIFE, проблемы возникают не только при переводе денежных средств из Европы, но и третьих стран. Например, если между участниками операции был произведен платеж в евро, то транзакции, как правило, проходят через банки-посредники в Евросоюзе. Но уже не первую неделю с подобными операциями происходят регулярные сбои.

Представители белорусского отделения Альфа-Банка заявили, что сложности и правда возникают, но массового характера они не несут. Они выразили мнение, что проблемы возникают у банков-посредников из-за введенных в минувший понедельник новых санкций Запада против Белоруссии, поскольку пока те не успели выработать новый внутренний регламент. Как только они смогут наладить взаимодействие – проблема решится.

"Правда, на это может уйти несколько месяцев", – заявили в банке.

Напомним, 9 августа Великобритания, США и Канада обявили о введении новых санкций против республики в свете первой годовщины президентских выборов 2020 года. Ограничения затронули финансовую сферу, частные компании, физические лица и ключевые госпредприятия, в числе которых одно из ведущих в стране – "Беларуськалий".