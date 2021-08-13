Российский монополист действует как любая рыночная компания

Европейцы могли заранее предусмотреть ситуацию, когда им понадобится больше трубопроводного газа, и надавить на Украину в вопросе тарифов. Но они не сделали этого, а теперь требуют от "Газпрома" работать на невыгодных условиях. На это указал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Ранее "Газпром" упрекнули в странах ЕС и на Украине, что он не стал выкупать дополнительные мощности для поставок газа через ГТС Незалежной, несмотря на непривычно низкий уровень объема топлива в европейских хранилищах и резкое повышение рыночных цен на газ.

"А почему, собственно, "Газпром" должен был использовать сверхлимитные возможности украинской системы, за которые он должен был переплачивать с точки зрения тарифа?"

– удивился эксперт. Сейчас между "Газпромом" и Киевом действует контракт, по которому для российской стороны установлен определенный лимит прокачки. За недобор – штраф, за перебор – оплата по тарифам, которые каждый раз устанавливает Киев. Названная цена совершенно не устраивает "Газпром", и он предпочитает не выходить за рамки контракта.

Тем более что перед европейскими потребителями он обязательства выполняет. А уж если так сложилось, что странам ЕС не хватает газа, это не вина РФ.

"Европейцам, если они действительно хотели бы, чтобы у них рынок был сбалансирован, надо было надавить на Украину для того... чтобы она предоставила "Газпрому" особые цены",

– приводит РИА "Новости" мнение Симонова.

Ранее стало известно, что из-за аварии на заводе "Газпрома" в Уренгое сильно сократились поставки по трубопроводу "Ямал – Европа". Чтобы выполнить контрактные обязательства, российский монополист использует газ из хранилищ на территории Европы.