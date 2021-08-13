Стороны договариваются о специальных тарифах на железнодорожный транспорт

Белоруссия сможет поставлять уже к концу текущего года через территорию России калийные удобрения, производители которых попали под санкции Запада. Об этом заявил премьер Республики Роман Головченко, сообщает Sb.by.

Он отметил, что Минск уже готовил альтернативный путь транзиту через Литву. При этом, возросшие траты на перевозки белорусские власти намерены покрыть за счет поддержки РФ.

"Мы сейчас в плотном контакте находимся с российскими партнерами. Изучаем, где будет большая маржинальность при отгрузках. Проблем не возникнет. Мы давно занимаемся этой темой. Есть поддержка России в этом вопросе", – сказал Головченко.

Он выразил уверенность, что стороны договорятся о специальных тарифах на железнодорожный транспорт, которые компенсируют "увеличение дальности перевозки удобрений".

Речь идет о морских портах Мурманска и Ленинградской области, пояснил премьер. По его мнению, Вильнюс может потерять около €100 млн, которые он получал за доставку белорусских грузов по территории Республики.

Напомним, накануне глава Минтранса Литвы Мариус Скуодис сообщил, что рестрикции США, введенные в отношении Минска, поставили крест на транзите белорусских калийных удобрений через литовские порты с декабря 2021 года, когда вступят в силу объявленные ограничения. Министр полагает, что эффект можно будет почувствовать еще до зимы, т.к. многие компании подготовятся к санкциям заранее, передает портал 15 min.

