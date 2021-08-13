Киев ожидает положительно решения в ходе сентябрьских переговоров

Киев хочет получить более $700 млн транша от Международного валютного фонда по программе stand-by. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью интернет-изданию Forbes.

"По плану второй транш составил $700 млн. Но мы пропустили несколько траншей, поэтому теоретически сумма должна быть больше", – считает украинский финансист.

При этом он подчеркнул, что на сегодня этот вопрос с МВФ не обсуждался, дискуссия с фондом на данную тему может состояться в сентябре.

Напомним, в середине июня президент Украины Владимира Зеленский выступил с критикой в адрес международной организации за то, что она относится к неньке так же, как ко всем остальным государствам. Однако, по утверждению лидера украинцев, в Незалежной особая ситуация, а именно она "восьмой год находится в состоянии войны". Поэтому киевский режим вынужден "по-другому выбирать приоритетные сферы" реформ, а не исполнять те, которые требует МВФ.

В начале мая официальный представитель фонда Джерри Райс подчеркнул, что украинское руководство должно достичь большего прогресса в проведении реформ для завершения первого обзора экономики страны, что требуется для выделения очередного транша.

