Украина просит у МВФ больше денег

Украина просит у МВФ больше денег
Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Киев ожидает положительно решения в ходе сентябрьских переговоров

Киев хочет получить более $700 млн транша от Международного валютного фонда по программе stand-by. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью интернет-изданию Forbes.

"По плану второй транш составил $700 млн. Но мы пропустили несколько траншей, поэтому теоретически сумма должна быть больше", – считает украинский финансист.

При этом он подчеркнул, что на сегодня этот вопрос с МВФ не обсуждался, дискуссия с фондом на данную тему может состояться в сентябре.

Напомним, в середине июня президент Украины Владимира Зеленский выступил с критикой в адрес международной организации за то, что она относится к неньке так же, как ко всем остальным государствам. Однако, по утверждению лидера украинцев, в Незалежной особая ситуация, а именно она "восьмой год находится в состоянии войны". Поэтому киевский режим вынужден "по-другому выбирать приоритетные сферы" реформ, а не исполнять те, которые требует МВФ.

В начале мая официальный представитель фонда Джерри Райс подчеркнул, что украинское руководство должно достичь большего прогресса в проведении реформ для завершения первого обзора экономики страны, что требуется для выделения очередного транша.

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость287423
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Вы забыли о прошлом российском дефолте? МВФ вам денег не выделял? Ножек Буша не жрали. У МВФ денег не брали никогда? Коротка память!
Мария
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А отдавать будет <цензура> ? ,Псевдоним Гордон ?
Лис
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"Дай, дай один миллион! У тебя их много, миллиончиков! Дай один миллиончик! У него много миллионов, а у меня ничего. Я прошу у него миллион!" (с) М.С.Паниковский
Гость295167
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Долг США на сегодня 26, 8 триллиона.
Гость295167
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Просит триллион долларов!
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