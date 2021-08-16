Правительство Меркель допустило серьезный промах, утверждает оппозиция

В сентябре в ФРГ состоятся выборы в парламент. Коалиция ХДС, ХСС и социал-демократов четыре года держится у власти. По словам председателя фракции "Альтернативы для Германии" Йорга Мойтена, Германия может пересмотреть свое участие в "Северном потоке – 2", если к власти придут зеленые.

Мойтен также считает, что правительство Меркель допустило серьезные промахи, отказавшись от ядерной энергетики, из-за которой, на его взгляд, зависимость государства от углеводородов лишь возросла, а также провалившись с национальным планом по борьбе с COVID-19. Первый фактор во многом сделал проект по строительству газопровода стратегически необходимым для такой промышленной державы, как ФРГ.

Политик не сомневается: если "Зеленые" возглавят новое правительство, то их "идеологическая слепость" попросту приведет страну к провалу с "Северным потоком – 2", пишет URA.ru.

"Конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы "Зеленой" партии", – считает Мойтен.

У "Альтернативы" же, полагает председатель партии, практически отсутствуют шансы на получение мест в правительства. Остальные партии не могут набрать необходимое количество голосов за невозможностью стать большинством и отсутствием соглашения между политиками.

Мойтен также заявил, что Меркель допустила огромное количество промахов, оставив для граждан "незавидное наследство". В целом же, полагает политик, ее можно смело считать самым худшим канцлером в немецкой истории.

Ранее эксперт Игорь Юшков заявил, что после запуска "Северного потока – 2" Киеву выгоднее всего пустить украинскую ГТС на металл.