В ближайшее время ожидается укрепление нацвалюты РФ

Потеря долларом позиций по отношению к рублю произошла за счет резкого повышения ставки Центробанком. Но регулятор может спровоцировать и обратное движение на рынке валют. На это указал аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

По его словам, усилия ЦБ направлены на сглаживание колебаний котировок рубля, а не на повышение стоимости нацвалюты РФ. Соответственно, без закупки валюты, которую осуществляет Минфин на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, курс рубля мог бы быть значительно выше. Однако отменять этот механизм регулятор не собирается. В результате рубль так и будет оставаться недооцененной валютой, приводит "Прайм" мнение финансиста.

Сейчас в целом для рубля складывается все благоприятно, в том числе с геополитической точки зрения и по ситуации на рынке энергоресурсов. Так что курс рубля в августе может еще немного укрепиться.

"Возможно тестирование сильного уровня поддержки 72,5 рубля за доллар",

– допустил Миронюк.

Утром в понедельник, 16 августа, на Московской бирже за доллар давали 73,35 руб., за евро – 86,44 рубля. Новую неделю рубль начал с небольшого падения.

Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 1 п.п. 23 июля. Таким образом, сейчас показатель составляет 6,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что регулятор намерен предпринимать решительные меры, чтобы не допустить перегрева российской экономики.

