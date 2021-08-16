Курс рубля
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Потеря долларом позиций по отношению к рублю произошла за счет резкого повышения ставки Центробанком. Но регулятор может спровоцировать и обратное движение на рынке валют. На это указал аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.
По его словам, усилия ЦБ направлены на сглаживание колебаний котировок рубля, а не на повышение стоимости нацвалюты РФ. Соответственно, без закупки валюты, которую осуществляет Минфин на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, курс рубля мог бы быть значительно выше. Однако отменять этот механизм регулятор не собирается. В результате рубль так и будет оставаться недооцененной валютой, приводит "Прайм" мнение финансиста.
Сейчас в целом для рубля складывается все благоприятно, в том числе с геополитической точки зрения и по ситуации на рынке энергоресурсов. Так что курс рубля в августе может еще немного укрепиться.
"Возможно тестирование сильного уровня поддержки 72,5 рубля за доллар",
– допустил Миронюк.
Утром в понедельник, 16 августа, на Московской бирже за доллар давали 73,35 руб., за евро – 86,44 рубля. Новую неделю рубль начал с небольшого падения.
Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 1 п.п. 23 июля. Таким образом, сейчас показатель составляет 6,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что регулятор намерен предпринимать решительные меры, чтобы не допустить перегрева российской экономики.
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