США задумали лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой

США задумали лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой
Фото: Danita Delimont/www.globallookpress.com
Это может обернуться введением дополнительных пошлин на продукцию из РФ

Министерство торговли США инициировало расследование, цель которого – доказать, что экономика России не соответствует статусу рыночной. Поводом послужила ситуация с поставками карбамидно-аммиачной смеси из РФ.

В документе уточняется, что американские компании пожаловались регулятору на стоимость аммиачных удобрений, поставляемых из РФ. Представленных доказательств оказалось достаточно, чтобы Минторг США поставил вопрос об отмене статуса рыночной экономики России. Американское ведомство обратилось ко всем заинтересованным сторонам с предложением прислать до 30 августа свои сведения по данному вопросу.

США и ЕС признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Этот статус позволяет экспортерам оспаривать введенные антидемпинговые пошлины.

При присвоении странам рыночного статуса Вашингтон ориентируется на закон от 1930 г., в котором перечислены шесть критериев, которым иностранные государства должны соответствовать. Речь, в том числе, о степени конвертируемости валюты, о принципах назначения заработной платы сотрудникам, об уровне госконтроля над распределением ресурсов и др.

На сегодняшний день США признают нерыночными экономики 11 стран, среди которых Армения, Белоруссия, Вьетнам, Китай, Узбекистан.

Источник: Сайт ведомства
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ГостьДмитрий
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Да кому нужен ихний базар. России самой необходимо выйти со всех ихних организаций, в том числе-закрытие главного ихнего преступника -бирж,доллара и алегархии. Повыгонять с руководства всех кудриных,лысых и набильбулиных,начать печатать рубли в количествах ,что необходимы для всей российской эконимики, поднять всем зарплаты,установить государственные цены и послать этот запад на хрен с ихним рынком и прихватизаторами.
Гость290364
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Шаман
Ну как же так? ведь путин всех переиграл, байдена напугал, борреля обидели, северный поток вот вот еще чуть чуть, вакцину отгрузили, с талибами переговорили...и вот на тебе - экономика сдулась настолько, что теперь даже не похожа на рыночную..
тебя он точно переиграл, тебе этого должно быть достаточно, иначе похоже на завистливый скулёж
Гость291289
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Шаман
Ну как же так? ведь путин всех переиграл, байдена напугал, борреля обидели, северный поток вот вот еще чуть чуть, вакцину отгрузили, с талибами переговорили...и вот на тебе - экономика сдулась настолько, что теперь даже не похожа на рыночную..
Ты, самое главное, не плачь, ладно?
Шаман
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Ну как же так? ведь путин всех переиграл, байдена напугал, борреля обидели, северный поток вот вот еще чуть чуть, вакцину отгрузили, с талибами переговорили...и вот на тебе - экономика сдулась настолько, что теперь даже не похожа на рыночную..
Гость291352
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Рыночная экономика вообще не для России, она порождает монополистических монстров которым все по фигу и страна и народ главное прибыли и что самое главное рынок тут не работает и не сработает. Для России с ее территориями оптимальна плановая экономика со вспомогательным частным сектором вот тогда будет расцвет и все будут довольны.
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