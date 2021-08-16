США задумали лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой

Это может обернуться введением дополнительных пошлин на продукцию из РФ

Министерство торговли США инициировало расследование, цель которого – доказать, что экономика России не соответствует статусу рыночной. Поводом послужила ситуация с поставками карбамидно-аммиачной смеси из РФ.

В документе уточняется, что американские компании пожаловались регулятору на стоимость аммиачных удобрений, поставляемых из РФ. Представленных доказательств оказалось достаточно, чтобы Минторг США поставил вопрос об отмене статуса рыночной экономики России. Американское ведомство обратилось ко всем заинтересованным сторонам с предложением прислать до 30 августа свои сведения по данному вопросу.

США и ЕС признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Этот статус позволяет экспортерам оспаривать введенные антидемпинговые пошлины.

При присвоении странам рыночного статуса Вашингтон ориентируется на закон от 1930 г., в котором перечислены шесть критериев, которым иностранные государства должны соответствовать. Речь, в том числе, о степени конвертируемости валюты, о принципах назначения заработной платы сотрудникам, об уровне госконтроля над распределением ресурсов и др.

На сегодняшний день США признают нерыночными экономики 11 стран, среди которых Армения, Белоруссия, Вьетнам, Китай, Узбекистан.