Цены на хлеб и еду ждет новая волна роста

Надвигающиеся климатические изменения предстоит прочувствовать всем без исключения жителям Земли, и полученные от этого ощущения вряд ли будут приятными. Давние разговоры о возможности глобальных перебоев с продовольствием и всеобщего голода явью пока еще не стали, но сегодня уже нет уверенности, что этого никогда не произойдет.

Пшеница дорожает

Главный продовольственный товар на Земле – пшеница стремительно дорожает. В конце минувшей недели на Чикагской товарной бирже фьючерсные контракты на этот продукт поднялись до трехмесячного максимума. На Euronext котировки декабрьского фьючерса на продовольственную мукомольную пшеницу вырастали до 8-летнего пика - 249,75 евро за тонну.

Основная причина удорожания зерна – распространяющаяся по миру засуха. По последним прогнозам, в США объем производства пшеницы достигнет в этом году 19-летнего минимума. В России урожай составит 72,5 млн тонн и будет на 15%, или 12,5 млн тонн ниже изначальных оценок. По мнению руководителя аналитического центра СовЭкон Андрея Сизова, столь резкого снижения оценок не было уже на протяжении многих лет.

По его словам, погодные условия – сухая и жаркая погода негативно сказалась на перспективах урожайности яровой и, частично, озимой пшеницы, что особенно ударило по таким крупным регионам-производителям, как Татарстан, Башкортостан и Оренбург.

Все это ведет к неизбежному росту цен на продовольственное зерно.

"Ценовой индекс на пшеницу IV класса на прошлой неделе вырос на 550 рублей, до 13 тыс. 375 рублей за тонну. Всего с середины июля котировки выросли уже на 11%. Цены быстро растут по всей стране, что было обусловлено высоким спросом со стороны экспортеров и переработчиков", – говорится в сообщении центра СовЭкон.

Почему зерно дорожает в России?

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, биржевые цены колеблются в зависимости от прогнозов по урожаю в отдельных регионах мира и в целом по миру. Потому прогнозы по урожаю сильно влияют на мировые цены, которые сейчас растут – урожай будет ниже прошлого года, а спрос по-прежнему очень высокий. "Кроме того, на стоимость биржевых товаров влияют цены морского фрахта, а они выросли в несколько раз в этом году, в том числе из-за сложностей в китайских портах, – пояснил эксперт "Утру.ру". – Увеличиваются цены на топливо (причем во всем мире), что также сказывается на цене пшеницы (ведь уборочная техника без топлива обойтись не может).

С тем, что на ситуацию с ценами на зерно оказывает влияние климатическая ситуация, а также расхождение реальных и прогнозируемых цен согласен и аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов. Однако он называет и другие причины приведшие к удорожанию.

"Кроме стандартных факторов, в прошлом и текущем году на производителей из АПК влияет фактор пандемии, – рассказал он "Утру.ру". – В условиях сложной эпидемиологической ситуации и карантинных ограничений, неурожай оказывает большее влияние на рынок, чем в предыдущие годы. Сельскохозяйственные компании не всегда успевают вовремя засеять поля, закупить семена, технику и горюче-смазочные материалы, что отражается на количестве собранной продукции".

Хлеб – всему голова… и основа для роста цен

Нынешний рост цен на пшеницу – плохая новость для всех, так как "хлебные цены" лежат в основе всего продовольственного ценообразования. Фраза "хлеб – всему голова" помимо прочего несет в себе и глубокий экономический смысл. Очевидно, что удорожание зерна повлечет за собой рост цен на все без исключения продукты питания.

"Соответственно, хлеб, мука, макароны и масса других изделий будут дорожать, – говорит Артем Деев. – В том числе в России – хотя у нас созданы заградительные инструменты (в виде повышенных пошлин на экспорт пшеницы), но внутренние цены на бензин, дизель также растут, увеличиваются затраты производителей на рабочую силу (из-за недостатка мигрантов) и т.д.".

Можно ли что-то с этим сделать?

Государство попытается частично решить проблему традиционными инструментами, регулируя цены при помощи пошлин и запретов.

"Стоимость продовольствия растет уже второй год. Пшеница входит в состав многих продуктов, поэтому и их стоимость на мировом рынке тоже увеличится. Но нужно понимать, что со стороны государства тоже будут введено регулирование стоимости продукции", – говорит Денис Бадьянов. Впрочем, эти действия если и повлияют на ситуацию, то лишь частично.

"Со стороны российского правительства могут быть приняты решения об ограничении цен на главные продукты питания (хлеб, мука, макароны), но при этом важно создавать условия для производителей по снижению уровня затрат, – соглашается с коллегой Артем Деев. – Это означает определенные субсидии для производств, снижение ставок по кредитам для предприятий АПК и т.п. Но кардинально цены не снизятся, хотя темпы роста могут быть ограничены".

Таким образом, эксперты понимают, что кардинально снизить цены на зерно, а с ними и на все остальные продукты уже вряд ли возможно. Действия любых государств по защите своих рынков не в состоянии изменить объективных факторов, а именно ухудшения общих условий для земледелия. Климатические же изменения будут и дальше сокращать урожаи зерна в традиционных местах его производства, что приведет к удорожанию продовольствия как такового.

Нельзя исключать, что с изменением климата пригодными для выращивания пшеницы станут другие, ранее не задействованные в этом земли. Однако это вряд ли сильно повлияет на цены, так как любой современный сельскохозяйственный процесс требует времени, а также финансовых и технологических вложений. Обеспечить все это в разумные сроки вряд ли будет возможно.

Все это означает, что преград на пути роста цен на продовольствие в мире сегодня просто не существует. Государства не смогут регулировать цены до бесконечности, а значит, еда будет только дорожать.