Россия освоит Курилы через пять лет – Трутнев

Россия освоит Курилы через пять лет – Трутнев
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
К этому же сроку завершатся все споры о принадлежности территорий

Для России не существует вопроса юрисдикции Курил: все острова Южно-Курильской гряды принадлежат России – и точка. Но чтобы и у остальных не осталось никаких сомнений, необходимо нарастить масштаб экономического развития территорий. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

По мере освоения Россией Курил завершатся и все споры об их принадлежности. Это может произойти еще в текущем десятилетии. 

"В течение ближайших пяти лет, уверен, что почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов. Мы их освоим. Это обязательно надо делать, чтобы закончить эти разговоры (– о принадлежности островов – прим.ред.)",

– подчеркнул Трутнев в эфире "Вести Приморье".

Он сообщил, что глава российского правительства Михаил Мишустин уже дал поручение Минфину разработать систему преференций по типу офшоров, который привлечет на острова российских и зарубежных предпринимателей, пишет URA.RU.

Ранее инициатива по созданию свободной таможенной зоны на Курилах вызвала возмущение японского правительства, которое считает своими острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 

Источник: Ura.ru
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость297210
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Вернут острова законному владельцу- Японии.
Гость297210
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<цензура>, через 5 лет отдадут Японии. Так сказать - намекают
Гость297462
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За 76 лет не освоили, освоят за 5. Все сразу поверили. Рыбу и крабов освоили полностью. В свои, японские и китайские карманы
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