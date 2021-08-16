К этому же сроку завершатся все споры о принадлежности территорий

Для России не существует вопроса юрисдикции Курил: все острова Южно-Курильской гряды принадлежат России – и точка. Но чтобы и у остальных не осталось никаких сомнений, необходимо нарастить масштаб экономического развития территорий. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

По мере освоения Россией Курил завершатся и все споры об их принадлежности. Это может произойти еще в текущем десятилетии.

"В течение ближайших пяти лет, уверен, что почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов. Мы их освоим. Это обязательно надо делать, чтобы закончить эти разговоры (– о принадлежности островов – прим.ред.)",

– подчеркнул Трутнев в эфире "Вести Приморье".

Он сообщил, что глава российского правительства Михаил Мишустин уже дал поручение Минфину разработать систему преференций по типу офшоров, который привлечет на острова российских и зарубежных предпринимателей, пишет URA.RU.

Ранее инициатива по созданию свободной таможенной зоны на Курилах вызвала возмущение японского правительства, которое считает своими острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.