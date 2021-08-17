На Украине обвалились запасы в газовых хранилищах

На Украине обвалились запасы в газовых хранилищах
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Текущий объем едва превышает половину возможного

Запасы голубого топлива в украинских хранилищах упали на 30 процентов в сравнении с прошлогодним показателем. Такое заявление сделали в "Укртрансгазе".

Согласно приведенным данным, двумя днями ранее объем газа в местных подземных хранилищах составлял 17,6 миллиарда кубов, что превышало на 7% половину всего допустимого объема. При этом прошлогодний показатель был выше на шесть миллиардов кубов, а общие запасы превышали 77 процентов, передает телеканал "360".

Ранее в НАК "Нафтагаз Украины" заявляли, что к середине летнего сезона Незалежная скопила порядка 17 млрд кубов, а отопительному сезону объем должен вырасти еще на 3 миллиарда. При этом стоимость газа в ЕС достигла исторического максимума, перейдя отметку в 585 долларов за кубометр. Такая ситуация возникла после того, как "Газпром" решил ограничить бронирование украинской ГТС, воспользовавшись минимумом мощностей транзитной системы Незалежной.

По словам финансового эксперта Игоря Юшкова, после окончания строительства "Северного потока – 2" украинская ГТС постепенно лишится статуса одного из ведущих транзитеров газа, так как покупатели будут пользоваться услугами более надежных источников. Украинский максимум составит лишь 15 миллиардов кубов за год, и прибыль для Киева окажется не текущими двумя млрд долларов, а лишь 500 миллионами.

Как считает эксперт, Украина не выдержит конкуренции с остальными газотранспортными системами, не обладая ни должным качеством, ни рыночным преимуществом для продления транзита на прежних условиях. Все, что останется Киеву – требовать у Запада оказать на РФ политическое давление.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

М
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Гость291953
Когда русские проводят учения у своих границ, у бандер образуется огромное количество газа, пусть его и используют, он тоже горит.
может поставить дивизию,не,хватит полка бурятск подводников,на постоянку рядом с укрограницей и все,считай газом каклостан будет обеспечен без транзита,ггггг....
Гость291953
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Когда русские проводят учения у своих границ, у бандер образуется огромное количество газа, пусть его и используют, он тоже горит.
Гость291953
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когдарусские учения проводят у своих границ начинают, у бандер образовывается огромное количество газа , пусть этот газ и используют, он тоже горит.
СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
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Klp
Пердячий пар, скакуасы, только пердячий пар!
Пусть кизяк ставят бродить - вот и будут, укроТВАРИ,этим пользоваться!
Klp
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Пердячий пар, скакуасы, только пердячий пар!
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