"Северный поток-2" позволит "Газпрому" убить двух зайцев - эксперт

"Северный поток-2" позволит "Газпрому" убить двух зайцев - эксперт
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Запуск первой линии нового газопровода ожидается в ближайшее время

Стоимость газа в Европе не зависит от объема поставок "Газпрома", несмотря на нервную реакцию рынка на отказ российского монополиста использовать дополнительные мощности транзита через Украину. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его оценке, основополагающим фактором, влияющим на взлет цен на газ в Европе, является повышенный спрос на топливо в Азии. "Газпром" же поставляет европейским потребителям одинаковые объемы газа, используя во время приостановок прокачки по трубопроводам газ, хранящийся в подземных резервуарах.

Отказ Москвы от покупки дополнительных объемов транзита у Киева эксперт считает совершенно закономерным, поскольку Украина с каждым аукционом задирает тарифы все выше и выше.

"Украине важно продемонстрировать, что Газпром якобы использует газ в качестве российского оружия, что Россия шантажирует газом Европу",

– объясняет эксперт смысл заведомо провальных аукционов.

Между тем, у РФ скоро появится возможность транспортировать газ в ЕС по новой трубе: в ближайшие пару-тройку недель должна быть запущена первая линия "Северного потока-2". И у "Газпрома" будет выбор: или сократить поставки через Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа", или полностью отказаться от покупки допобъемов транзита через Украину, или просто качать дополнительный газ в Европу, успокаивая европейцев накануне зимы:

"Таким образом, он убьет сразу двух зайцев. С одной стороны, заполнит новую трубу, с другой – обеспечит более стабильное энергообеспечение Европы в отопительный сезон",

– приводит "Взгляд" мнение Юшкова.

Ранее стало известно, что авария на заводе "Газпрома" на Ямале привела к срыву части поставок российского монополиста. Хотя европейских контрактов это не коснулось, Киев обвинил Москву в создании газового кризиса в ЕС, а в Варшаве заявили, что таким способом РФ навязывает Европе свой проект "СП-2".

Тем временем строительство "Северного потока-2" подходит к концу.

Источник: Взгляд
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость297196
Пожаловаться Ответить
"Отказ Москвы от покупки дополнительных объемов транзита у Киева эксперт считает совершенно закономерным, поскольку Украина с каждым аукционом задирает тарифы все выше и выше." -
Хохлоублюдки - вот такие они скоты, и НИЧЕГО с этим не поделать!
Пилят, блди, "<цензура>", на котором сидят... :)))
1
новости партнеров

Захарова обрушилась с критикой на США после слов о достигнутых целях в Афганистане

В МИД напомнили, что когда-то Белый дом обязался сдержать боевиков

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей