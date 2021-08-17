Запуск первой линии нового газопровода ожидается в ближайшее время

Стоимость газа в Европе не зависит от объема поставок "Газпрома", несмотря на нервную реакцию рынка на отказ российского монополиста использовать дополнительные мощности транзита через Украину. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его оценке, основополагающим фактором, влияющим на взлет цен на газ в Европе, является повышенный спрос на топливо в Азии. "Газпром" же поставляет европейским потребителям одинаковые объемы газа, используя во время приостановок прокачки по трубопроводам газ, хранящийся в подземных резервуарах.

Отказ Москвы от покупки дополнительных объемов транзита у Киева эксперт считает совершенно закономерным, поскольку Украина с каждым аукционом задирает тарифы все выше и выше.

"Украине важно продемонстрировать, что Газпром якобы использует газ в качестве российского оружия, что Россия шантажирует газом Европу",

– объясняет эксперт смысл заведомо провальных аукционов.

Между тем, у РФ скоро появится возможность транспортировать газ в ЕС по новой трубе: в ближайшие пару-тройку недель должна быть запущена первая линия "Северного потока-2". И у "Газпрома" будет выбор: или сократить поставки через Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа", или полностью отказаться от покупки допобъемов транзита через Украину, или просто качать дополнительный газ в Европу, успокаивая европейцев накануне зимы:

"Таким образом, он убьет сразу двух зайцев. С одной стороны, заполнит новую трубу, с другой – обеспечит более стабильное энергообеспечение Европы в отопительный сезон",

– приводит "Взгляд" мнение Юшкова.

Ранее стало известно, что авария на заводе "Газпрома" на Ямале привела к срыву части поставок российского монополиста. Хотя европейских контрактов это не коснулось, Киев обвинил Москву в создании газового кризиса в ЕС, а в Варшаве заявили, что таким способом РФ навязывает Европе свой проект "СП-2".

Тем временем строительство "Северного потока-2" подходит к концу.