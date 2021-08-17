"Газпром" увеличил поставки через Польшу

На ценах на голубое топливо это не отразилось

Объем транзита газа по трубопроводу "Ямал – Европа" через территорию Польши увеличился. Об этом свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade на первую половину дня 17 августа.

По предварительным сведениям, поставки "Газпрома" через Польшу практически вернулись к тому уровню, что был до аварии на заводе в Уренгое, передает EADaily. При этом увеличение объема транзита никак не сказывается на ситуации с ценами на газовых рынках в ЕС. Это еще раз доказывает беспочвенность обвинений со стороны Киева и Варшавы в том, что Москва якобы пытается устроить в Европе газовый кризис, чтобы подогреть интерес к "Северному потоку-2".

Эксперты пытались объяснить, что высокие цены на газ в ЕС зависят не от "Газпрома", а от повышенного спроса на топлива в Азии. Более того, в августе 2021 года "Газпром" увеличил экспорта газа в ЕС на 9% – обычно столько шло в зимний период.

В то же время "Газпром" отказывается наращивать объемы транзита за счет покупки дополнительных мощностей украинской ГТС. Причиной называют как высокие тарифы, установленные Киевом, так и нежелание европейских потребителей покупать газ сверх контракта по нынешней дорогой цене.

Есть надежда, что стоимость стабилизируется, когда начнется прокачка по первой линии "Северного потока-2" и на цены не будут влиять посредники. Но пока ставки бьют рекорды – накануне на хабе в Нидерландах цены доходили до 585 долларов за тысячу кубометров.

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