"Газпром" увеличил поставки через Польшу

"Газпром" увеличил поставки через Польшу
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
На ценах на голубое топливо это не отразилось

Объем транзита газа по трубопроводу "Ямал – Европа" через территорию Польши увеличился. Об этом свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade на первую половину дня 17 августа.

По предварительным сведениям, поставки "Газпрома" через Польшу практически вернулись к тому уровню, что был до аварии на заводе в Уренгое, передает EADaily. При этом увеличение объема транзита никак не сказывается на ситуации с ценами на газовых рынках в ЕС. Это еще раз доказывает беспочвенность обвинений со стороны Киева и Варшавы в том, что Москва якобы пытается устроить в Европе газовый кризис, чтобы подогреть интерес к "Северному потоку-2".

Эксперты пытались объяснить, что высокие цены на газ в ЕС зависят не от "Газпрома", а от повышенного спроса на топлива в Азии. Более того, в августе 2021 года "Газпром" увеличил экспорта газа в ЕС на 9% – обычно столько шло в зимний период.

В то же время "Газпром" отказывается наращивать объемы транзита за счет покупки дополнительных мощностей украинской ГТС. Причиной называют как высокие тарифы, установленные Киевом, так и нежелание европейских потребителей покупать газ сверх контракта по нынешней дорогой цене.

Есть надежда, что стоимость стабилизируется, когда начнется прокачка по первой линии "Северного потока-2" и на цены не будут влиять посредники. Но пока ставки бьют рекорды – накануне на хабе в Нидерландах цены доходили до 585 долларов за тысячу кубометров.

Ранее недовольство газовой политикой РФ высказали в Германии. 

Источник: EADaily
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Захарова обрушилась с критикой на США после слов о достигнутых целях в Афганистане

В МИД напомнили, что когда-то Белый дом обязался сдержать боевиков

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей