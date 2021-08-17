На ситуацию с нацвалютой могут оказать влияние возможные новые санкции и цена на нефть

На состояние рубля нынешней осенью во многом окажут влияние предстоящие в сентябре выборы в Госдуму. В любой стране мира перед этим процессом власти пытаются создать в обществе ламинарные условия, чтобы избиратели не проголосовали против действующего руководства на негативных эмоциях. Такой прогноз дал финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в эксклюзивном комментарии для "Утро.ру".

По его мнению, государство явно или скрыто сделает все для того, чтобы стоимость нацвалюты имела стабильность, а если и падала, то "в рамках незначительной коррекции".



"По этой причине, маловероятно, что мы сможем в начале осени наблюдать резкие скачки в одну из сторон, скорее, мы можем увидеть стабильное положение, в диапазоне 72-73 рублей за доллар",

– полагает эксперт.

В дальнейшем на первый план выйдет стабильно растущая инфляция, связанная с "американцем", что приведет к падению спроса на эту валюту и, соответственно, положительно скажется на рубле, отметил специалист.

Он согласился с мнением других экспертов, что решение Фонда национального благосостояния отказаться от доллара в своем балансе при поступлении нефтегазовых доходов, несомненно, сыграет на руку "россиянину" и одновременно ослабит доллар.

"Однако, не следует забывать про постоянно растущие риски, связанные с санкциями, которые могут возникнуть неожиданно",

– предупредил Звездин.

Аналитик подчеркнул, что вопрос западных рестрикций можно назвать основной проблемой, которая оказывает существенное значение на отечественную валюту, поскольку в целом ожидать каких-либо экстраординарных событий после выборов у нас в стране не приходится.

К тому же рублю поможет укрепиться и налоговый период, который еще впереди.

"На мой взгляд, осень ожидается достаточно позитивной, но не стоит забывать, что все может пойти "не по сценарию", в связи со снижением цен на нефть. Рубль как был "привязан" к нефти, так и остается", – утверждает эксперт.

Звездин пояснил, что на сегодняшний момент времени на фоне оптимизма на рынке из-за снятия ограничений, введенных в связи с пандемий коронавируса, и соглашениями в ОПЕК+ черное золото пользуется повышенным спросом. Главное, чтобы эта сделка "не переиграла принципы добычи", которые позволяют нефти "уйти в хорошую коррекцию". Мы же сможем и дальше наблюдать более-менее стабильную ситуацию с рублем, резюмировал специалист.

