Что ждет рубль наступающей осенью: эксперт дал прогноз

Что ждет рубль наступающей осенью: эксперт дал прогноз
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На ситуацию с нацвалютой могут оказать влияние возможные новые санкции и цена на нефть

На состояние рубля нынешней осенью во многом окажут влияние предстоящие в сентябре выборы в Госдуму. В любой стране мира перед этим процессом власти пытаются создать в обществе ламинарные условия, чтобы избиратели не проголосовали против действующего руководства на негативных эмоциях. Такой прогноз дал финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в эксклюзивном комментарии для "Утро.ру".

По его мнению, государство явно или скрыто сделает все для того, чтобы стоимость нацвалюты имела стабильность, а если и падала, то "в рамках незначительной коррекции".

"По этой причине, маловероятно, что мы сможем в начале осени наблюдать резкие скачки в одну из сторон, скорее, мы можем увидеть стабильное положение, в диапазоне 72-73 рублей за доллар",

– полагает эксперт.

В дальнейшем на первый план выйдет стабильно растущая инфляция, связанная с "американцем", что приведет к падению спроса на эту валюту и, соответственно, положительно скажется на рубле, отметил специалист.

Он согласился с мнением других экспертов, что решение Фонда национального благосостояния отказаться от доллара в своем балансе при поступлении нефтегазовых доходов, несомненно, сыграет на руку "россиянину" и одновременно ослабит доллар.

"Однако, не следует забывать про постоянно растущие риски, связанные с санкциями, которые могут возникнуть неожиданно",

– предупредил Звездин.

Аналитик подчеркнул, что вопрос западных рестрикций можно назвать основной проблемой, которая оказывает существенное значение на отечественную валюту, поскольку в целом ожидать каких-либо экстраординарных событий после выборов у нас в стране не приходится.

К тому же рублю поможет укрепиться и налоговый период, который еще впереди.

"На мой взгляд, осень ожидается достаточно позитивной, но не стоит забывать, что все может пойти "не по сценарию", в связи со снижением цен на нефть. Рубль как был "привязан" к нефти, так и остается", – утверждает эксперт.

Звездин пояснил, что на сегодняшний момент времени на фоне оптимизма на рынке из-за снятия ограничений, введенных в связи с пандемий коронавируса, и соглашениями в ОПЕК+ черное золото пользуется повышенным спросом. Главное, чтобы эта сделка "не переиграла принципы добычи", которые позволяют нефти "уйти в хорошую коррекцию". Мы же сможем и дальше наблюдать более-менее стабильную ситуацию с рублем, резюмировал специалист.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость297759
Пожаловаться Ответить
Днепровский в тексте не написал слово - пан - так что р у П л ю к и р д ы к.
1
новости партнеров

Захарова обрушилась с критикой на США после слов о достигнутых целях в Афганистане

В МИД напомнили, что когда-то Белый дом обязался сдержать боевиков

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей