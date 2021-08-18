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Курс евро опустился до 86 рублей по состоянию на 18 августа к 10 утра. Информация следует из данных торгов, опубликованных на сайте Мосбиржи.
Согласно приведенным данным, курс доллара же колеблется в настоящее время на уровне 73,4 рубля.
По информации телеканала RT, курс европейской валюты упал до отметки в 86 рублей впервые с конца июня текущего года.
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