Такой показатель достигнут впервые с конца июня

Курс евро опустился до 86 рублей по состоянию на 18 августа к 10 утра. Информация следует из данных торгов, опубликованных на сайте Мосбиржи.

Согласно приведенным данным, курс доллара же колеблется в настоящее время на уровне 73,4 рубля.

По информации телеканала RT, курс европейской валюты упал до отметки в 86 рублей впервые с конца июня текущего года.