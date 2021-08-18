Евро опустился до 86 рублей

Такой показатель достигнут впервые с конца июня

Курс евро опустился до 86 рублей по состоянию на 18 августа к 10 утра. Информация следует из данных торгов, опубликованных на сайте Мосбиржи.

Согласно приведенным данным, курс доллара же колеблется в настоящее время на уровне 73,4 рубля.

По информации телеканала RT, курс европейской валюты упал до отметки в 86 рублей впервые с конца июня текущего года.

Источник: Мосбиржа ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

новости партнеров

На Украине призвали депортировать крымчан через Керченский мост

Скандальный журналист раздосадован любовью жителей полуострова к своей стране

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей