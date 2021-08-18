"Газпром" опустошил ПХГ в Европе и поставил под удар потребителей в ЕС – СМИ

"Газпром" опустошил ПХГ в Европе и поставил под удар потребителей в ЕС – СМИ
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Помощь может прийти по новому "Северному потоку-2"

"Газпром" так старался сохранить репутацию надежного поставщика, несмотря на аварию на заводе в Уренгое, что в итоге поставил под угрозу энергобезопасность европейцев в зимний период.

После пожара на заводе в Уренгое "Газпрому" пришлось сократить подачу газа по трубопроводу "Ямал – Европа". Свои контрактные обязательства он выполнял за счет топлива, накопленного в подземных хранилищах газа на территории ЕС. В итоге сейчас самые крупных ПХГ российского монополиста заполнены всего на 18% – это самый низкий уровень за всю историю, пишет "Коммерсант".

Это представляет риск не только для российского экспортера, которому может не хватить возможностей для выполнения обязательств перед партнерами, но и для европейцев. Обычно газ из хранилищ "Газпром" извлекал, когда потребителям в странах ЕС требовалось больше топлива из-за суровых погодных условий.

Если в этом году повторится прошлогодняя зима, покрыть повышенный спрос европейцев будет просто нечем. Накануне пришло сообщение, что поставки по газопроводу через Польшу начали восстанавливаться. Однако этого может не хватить, чтобы появились излишки для закачки в резервуары с заделом на будущее.

Спасти и "Газпром", и европейцев сможет "Северный поток-2". Запуск его первой линии намечен на начало сентября. И пускай сначала объем прокачки будет небольшим, каждая дополнительная тысяча кубов будет отодвигать угрозу энергетического кризиса в ЕС. 

Укладка труб второй ветви газопровода "Северный поток-2" должна завершиться в течение ближайшей недели.

Источник: Коммерсант
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость298776
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Гость298857
Кого волнует европейское горе? Значит при тех же объёмах Газпром получит больше денег. СП-2 Европе придётся вводить быстрее
ЕС и так обойдется. Есть Statoil, есть СПГ - не замерзнут.
а вот вы останетесь без денег.
ВВП
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А Европа бревна в глазу не видит??? Надо было меньше подлизывать США, тогда СП-2 давно заработал бы на полную мощность. Так что сами по своей дурости и будут мерзнуть.
М
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ни чо.опыт выживания каклостана вам в помощь
во первых резко поднять стоимость газа для потребителей,кто то померзнет у кого нема грошей.кто то перейдет на уголь и дрова а у кого нема золотого запаса могут спастись в ночлежках
во вторых газпром свои обязательства выполнит а кому газа не хвати по низким ценам может купить на спотовом рынке или попросить вашего покровителя изза океана,пусть поставит сжиженный по минимальной цене
Гость298857
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Кого волнует европейское горе? Значит при тех же объёмах Газпром получит больше денег. СП-2 Европе придётся вводить быстрее
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