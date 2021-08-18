"Газпром" опустошил ПХГ в Европе и поставил под удар потребителей в ЕС – СМИ

Помощь может прийти по новому "Северному потоку-2"

"Газпром" так старался сохранить репутацию надежного поставщика, несмотря на аварию на заводе в Уренгое, что в итоге поставил под угрозу энергобезопасность европейцев в зимний период.

После пожара на заводе в Уренгое "Газпрому" пришлось сократить подачу газа по трубопроводу "Ямал – Европа". Свои контрактные обязательства он выполнял за счет топлива, накопленного в подземных хранилищах газа на территории ЕС. В итоге сейчас самые крупных ПХГ российского монополиста заполнены всего на 18% – это самый низкий уровень за всю историю, пишет "Коммерсант".

Это представляет риск не только для российского экспортера, которому может не хватить возможностей для выполнения обязательств перед партнерами, но и для европейцев. Обычно газ из хранилищ "Газпром" извлекал, когда потребителям в странах ЕС требовалось больше топлива из-за суровых погодных условий.

Если в этом году повторится прошлогодняя зима, покрыть повышенный спрос европейцев будет просто нечем. Накануне пришло сообщение, что поставки по газопроводу через Польшу начали восстанавливаться. Однако этого может не хватить, чтобы появились излишки для закачки в резервуары с заделом на будущее.

Спасти и "Газпром", и европейцев сможет "Северный поток-2". Запуск его первой линии намечен на начало сентября. И пускай сначала объем прокачки будет небольшим, каждая дополнительная тысяча кубов будет отодвигать угрозу энергетического кризиса в ЕС.

Укладка труб второй ветви газопровода "Северный поток-2" должна завершиться в течение ближайшей недели.