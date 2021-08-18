Один из операторов сухопутного отвода балтийской магистрали случайно "пустил" сырье по новому трубопроводу

Цена на газ в Европе на бирже в среду вечером, 18 августа, показала резкий скачок с кратковременным падением на 10% из-за недостоверной информации о запуске газопровода "Северный поток-2". Об этом передает "Интерфакс".

Отмечается, что причиной нынешнего обрушения стоимости голубого топлива стало появление ложного сообщения о получении физических объемов природного сырья в точке из морской магистрали – Libmin II. Эти данные обнародовал немецкий газотранспортный оператор Gascade, который обслуживает сухопутный участок "СП-2" – EUGAL.

В результате фейковой информации сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF падал с $570 до $515 за тысячу кубометров.

Позже оператор опроверг ложную новость о российской трубе, после чего цена на газ восстановилась.

Ранее сегодня "Коммерсант" сообщил о том, что "Газпром" из-за аварии на заводе в Уренгое и значительного сокращения перекачки топлива по трубопроводу "Ямал – Европа", ради выполнения контрактов со своими зарубежными партнерами, почти опустошил собственные хранилища в Старом Свете.

Таким образом, потребители на континенте оказались под угрозой остаться без газа предстоящей зимой. По данным издания, европейские ПХГ российского монополиста сейчас заполнены всего лишь на 18%, что является самым низким показателем за всю историю компании.

Также в среду стало известно, что укладка труб на "Северном потоке-2" будет завершена уже на следующей неделе – 23 августа.

